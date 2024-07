Un responsable du Parti reçoit des représentants des Partis communistes russe et japonais

Photo : VNA/CVN

En recevant le responsable russe, Luong Cuong a sincèrement remercié le Comité central du KPRF, le président du KPRF, Gennady Zyuganov, et les membres du KPRF pour leurs sentiments particuliers, leurs profondes condoléances et leur respect au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Luong Cuong a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie au pays et au peuple et a accordé une grande attention au renforcement de la solidarité internationale. Il a toujours veillé à cultiver, à déployer des efforts et à contribuer à consolider et à développer l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, le partenariat stratégique intégral et les relations entre les deux Partis.

Exprimant sa gratitude pour le soutien apporté par l'ex-Union soviétique et la Russie au Vietnam, Luong Cuong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens poursuivraient fermement à la politique étrangère, mettraient en œuvre l'héritage de Nguyên Phu Trong dans le développement du partenariat stratégique intégral avec la Russie en général et le KPRF en particulier, pour l'intérêt des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.

Pour sa part, Leonisd Kalachniko a exprimé ses sincères condoléances pour la grande perte du Parti, de l'État, du peuple vietnamiens et la famille endeuillée.

Il a déclaré que le peuple russe et les communistes accordaient une grande attention et exprimaient leurs condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, ajoutant que le KPRF était très intéressé par l'étude des pensées du secrétaire général Nguyên Phu Trong et de son expérience pratique dans la mise en œuvre de la "diplomatie du bambou" et de la lutte contre la corruption au Vietnam.

Lors de la réunion, les deux parties ont également discuté des questions visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir.

Relations traditionnelles

En rencontrant Shii Kazuo, président du Présidium du Comité central du PCJ, Luong Cuong a également souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong attachait de l'importance à l'amitié et aux relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné qu'avec la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, le Vietnam attache toujours de l'importance au partenariat stratégique intégral avec le Japon.

À cette occasion, Luong Cuong a affirmé que le Vietnam continuerait à mettre en œuvre de manière cohérente sa politique étrangère, conformément aux souhaits du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Affichant une profonde sympathie au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, Shii Kazuo a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un théoricien marxiste et un dirigeant exceptionnel qui a apporté de grandes contributions aux mouvements communistes et ouvriers internationaux.

Sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont réalisé de nombreuses réalisations importantes et historiques dans le processus du Renouveau (Dôi moi) et de l'édification du socialisme.

Shii Kazuo a rappelé ses rencontres avec Nguyên Phu Trong, soulignant que le décès du secrétaire général était une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, et que le PCJ avait perdu un ami proche et de confiance.

Il a hautement apprécié les réalisations théoriques et pratiques du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans le développement du Vietnam, en particulier celles dans les affaires étrangères, qui ont grandement contribué à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

À cette occasion, les deux parties ont discuté et convenu de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux Partis et les deux pays. Luong Cuong a présenté à l'invité un livre sur la construction et le développement d'une diplomatie et des affaires étrangères vietnamiennes complètes et modernes.

VNA/CVN