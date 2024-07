Cérémonie commémorative du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

La cérémonie commémorative s’est déroulée simultanément à la Maison funèbre nationale au 5 rue Trân Thanh Tông à Hanoï, au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville, à la Maison culturelle du village de Lai Dà, commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, à Hanoï.

La cérémonie commémorative a été organisée par le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, la présidence de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le CC du Front de la Patrie du Vietnam et la famille du défunt.

Au 26 juillet, jusqu’à 12h30, plus de 5.600 délégations d'agences centrales et locales, des forces armées, du peuple et des délégations internationales, ont rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec plus de 252.000 personnes qui sont allées en personne aux lieux à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Plus de 483.000 personnes ont présenté leurs condoléances sur l’application VNeID. Environ 3.000 délégations sont allées adresser leurs condoléances à 94 représentations du Vietnam à l'étranger.

La cérémonie commémorative a commencé à 13h00

Étaient présents à la Maison funèbre nationale à Hanoï le président de la République, Tô Lâm ; le Premier ministre, Pham Minh Chinh ; le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân ; le permanent du Secrétariat, Luong Cuong; Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président du CC du Front de la Patrie du Vietnam ; ainsi que plusieurs autres personnalités et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État. Un grand nombre de citoyens vietnamiens et d'amis internationaux ont également assisté à la cérémonie commémorative du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Avec une grande émotion et un regret infini, Tô Lâm, membre du Politburo, président de la République et président du comité des funérailles, a prononcé l’éloge funèbre soulignant : "Son décès est une perte énorme et irréparable pour notre Parti, de notre nation et de notre peuple. Notre pays a perdu un leader talentueux. Le mouvement communiste et progressiste mondial a perdu un théoricien pointu. Les amis internationaux ont perdu un ami sincère et un camarade proche. La famille, la nation et la commune natale de Dông Hôi ont perdu un fils exceptionnel".

Près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec son intelligence érudite et aiguisée, a laissé à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l'armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

Avec une vision stratégique de la situation internationale dans le monde contemporain et avec des efforts continus pour contribuer au maintien et à la garantie d'un environnement pacifique et stable dans la région et dans le monde, le camarade Nguyên Phu Trong a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre notre pays et les partenaires internationaux, a promu l'amitié entre le Vietnam et d'autres pays, a renforcé la contribution du Vietnam à travers de nombreux engagements et actions pratiques, a combiné étroitement la force du peuple avec la puissance de son temps pour faire avancer fortement notre pays.

Tout au long de sa vie d'activité révolutionnaire, le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique a occupé une place particulièrement importante pour le camarade Nguyên Phu Trong.

Sous la direction du camarade Nguyên Phu Trong, le Parti a pour la première fois publié une résolution thématique sur l'édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Photo : VNA/CVN

Comprenant bien la pensée de Hô Chi Minh et conscient bien de la position et du rôle crucial de la culture - "La culture est l'âme de la nation", "Tant que la culture subsiste, la nation demeure" - le grand homme de culture Nguyên Phu Trong a consacré beaucoup de passion et a apporté une contribution majeure à l'édification d'une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale, qui sert véritablement de fondement spirituel à la société, de force endogène et de moteur important au développement national.

Sous sa direction, après plus de 70 ans, notre Parti a organisé la Conférence nationale sur le développement des industries culturelles - un jalon d'or unissant les pensées et les actions de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, promouvant le rôle de la culture dans la réalisation de l'aspiration à développer un pays prospère et heureux.

Sous la direction du camarade, le Vietnam est devenu un partenaire fiable, un membre actif et responsable sur la scène internationale ; ne cesse de s'intégrer de manière profonde et intégrale dans la politique internationale, l'économie mondiale et la civilisation humaine.

Le héritage du secrétaire général vivra à jamais dans l'histoire du Vietnam, sera perpétué et amplifié dans le processus de Renouveau, contribuant à réaliser avec succès l'objectif de construire un Vietnam de paix, d'indépendance, d'unité, de démocratie, de prospérité, de civilisation et de bonheur qu'il a chéri, poursuivi et pour lequel il a sacrifié sa vie, a souligné le président Tô Lâm.

Ensuite, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, les représentants des ministères, départements, organes et collectivités, les compatriotes et les amis internationaux présents, ont observé une minute de silence en mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trong Truong, fils du secrétaire général Nguyên Phu Trong, au nom de sa famille, a adressé ses sincères remerciements au Parti, à l’État, aux organes et unités centraux et locaux, aux citoyens dans l’ensemble du pays, aux compatriotes vietnamiens à l’étranger et aux amis internationaux pour leurs sentiments et leur soutien accordé à son père et sa famille.

Avec une profonde tristesse, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam ; les représentants des ministères, des organes, des organisations, les compatriotes et les amis internationaux se sont recueillis une dernière fois devant le cercueil du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant exceptionnel du PCV, de l'État et du peuple vietnamiens.

Ensuite, les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État ont conduit le cercueil du secrétaire général Nguyên Phu Trong vers le char funèbre, l'accompagnant à sa dernière demeure. Son cercueil était recouvert du drapeau national.

Un grand nombre d'habitants de la capitale se sont tenus des deux côtés de rues pour dire adieu au secrétaire général Nguyên Phu Trong - un leader exemplaire qui a consacré sa vie au pays et au peuple.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, la cérémonie commémorative en mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu lieu au Palais de la Réunification. Un grand nombre de cadres de haut niveau et d'habitants locaux y ont assisté.

Dans le village natal du secrétaire général Nguyên Phu Trong, à la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, Hanoï, de nombreuses personnes ont également assisté à la cérémonie commémorative du leader du PCV.

Pour les habitants de Dông Hôi, le secrétaire général Nguyên Phu Trong est non seulement un brillant exemple de simplicité et de sincérité, mais aussi un leader talentueux, exemplaire et vertueux du Parti, de l'État et du peuple.

La cérémonie d'inhumation du secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu lieu le 26 juillet à 15h00 au cimetière Mai Dich, à Hanoï.

