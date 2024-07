Le Premier ministre rencontre le chef du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré vendredi 26 juillet le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et son épouse, qui sont à Hanoï pour assister aux funérailles nationales du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont exprimé leur gratitude au Parti, à l’État et au peuple du Laos en général, et au secrétaire général Thongloun Sisoulith et à son épouse en particulier pour leur partage avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens après la disparition du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

En particulier, un deuil national de deux jours au Laos pour le leader vietnamien reflète les relations spéciales entre les deux pays. Il a également remercié l’épouse du secrétaire général et président lao pour sa lettre touchante à l’épouse du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le chef du gouvernement a souligné que pendant sa vie, Nguyên Phu Trong a toujours accordé une grande attention à la préservation, à la consolidation et au développement constants des relations traditionnelles spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple du Laos, le dirigeant lao a exprimé ses plus sincères condoléances au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens ainsi qu’à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a noté que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande perte non seulement pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, mais aussi pour les homologues lao. Le Parti, l’État et le peuple lao ont perdu un camarade très proche et un grand ami, a-t-il souligné.

Le Laos se souvient toujours des grandes, importantes et précieuses contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la consolidation et à l’entretien de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les partis, les États et les peuples des deux pays au cours des dernières années.

Le dirigeant lao a apprécié le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la conduite du peuple vietnamien vers de nombreuses grandes réalisations dans l’œuvre de rénovation, l’édification et le développement du pays ainsi que dans le renforcement de son rôle et de sa position sur la scène régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également félicité le Laos pour ses récentes réalisations, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens apportent toujours un soutien fort et complet à l’œuvre de rénovation, de défense et d’édification du Laos. Il a estimé que le PPRL, sous la direction du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, mettra en œuvre avec succès la résolution du 11e Congrès national du Parti et assumera d’importantes responsabilités internationales en 2024.

En ce qui concerne les orientations pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour concrétiser efficacement les accords de haut niveau des deux pays, les résultats de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos et les résultats de la visite d’État au Laos du président Tô Lâm.

Les deux parties vont également intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité en tant que piliers importants ; continuer à consolider les bases juridiques pour approfondir la coopération ; promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement efficace, créer des conditions plus favorables pour les entreprises du Vietnam et du Laos pour investir et faire des affaires dans chaque pays ; se concentrer sur l’élimination des obstacles aux projets importants ; continuer à se concentrer sur la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme, des banques et du travail ; et promouvoir les échanges interpersonnels.

Elles ont convenu de continuer à échanger régulièrement leurs expériences, de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, en particulier l’ASEAN, l’ONU et les mécanismes de coopération sous-régionale.

VNA/CVN