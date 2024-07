Des hommes politiques étrangers admirent les contributions du SG Nguyên Phu Trong

Selon Mourad Lamoudi, membre du Comité central chargé des relations extérieures du Front de libération nationale (FLN) d’Algérie, le secrétaire général (SG), Nguyên Phu Trong, était l'une des grandes figures que le Vietnam a apportées à l'humanité, telles que le Président Hô Chi Minh et le général Vo Nguyên Giap.

>> Cérémonie commémorative du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Des dirigeants étrangers font leurs adieux au secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Un dirigeant salvadorien salue l’exemple du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Cérémonie d’inhumation du SG Nguyên Phu Trong au cimetière de Mai Dich

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a estimé que la nation vietnamienne n'avait jamais cessé d’avoir de telles grandes figures.

Mourad Lamoudi a souligné que le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, avait apporté de nombreuses contributions exceptionnelles au développement du Vietnam, notamment dans l’édification et la rectification du PCV et dans la lutte contre la corruption.

Il a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait toujours promu la paix et l'harmonie entre tous les peuples et avait mené une lutte résolue contre l'injustice et le néocolonialisme, tout en soutenant la cause juste.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec sa modestie, a donné de précieuses leçons à de nombreux peuples du monde et sera toujours rappelé, a-t-il estimé.

À cette occasion, Mourad Lamoudi a adressé au peuple vietnamien les sincères condoléances de la part du secrétaire général du Front de libération nationale, Abdelkrim Benmbarek.

De nombreux amis algériens, dont Mohamed Djouadj, vice-président de la Fédération mondiale de vovinam et président de la Fédération africaine de vovinam, ont affirmé que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une grande perte non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour ceux qui aimaient le Vietnam.

Mohamed Djouadj a partagé que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV avait conduit le pays à des réalisations socio-économiques remarquables et que le Vietnam était devenu un modèle de développement durable malgré des conditions difficiles et complexes, en se basant sur ses forces intrinsèques et ses qualités nationales exceptionnelles.

Il a apprécié les grands efforts du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour la construction d'une culture avancée, riche en identité nationale, ainsi que la "diplomatie du bambou" initiée par lui-même.

Il a indiqué que le Vietnam avait établi de vastes relations de coopération avec d'autres pays, élargissant son réseau de partenaires tout en garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale, et maximisant les avantages nationaux.

Il a ajouté que la "diplomatie du bambou" avait aidé le Vietnam à créer des exploits économiques avec un taux de croissance élevé parmi les pays d’Asie du Sud-Est, et à améliorer sa position sur la scène internationale.

Mohamed Djouadj a partagé que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une grande perte pour le Parti, l'État et tout le peuple vietnamiens, ajoutant que l'héritage du secrétaire général, un dirigeant avisé qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l'indépendance nationale, la paix et la prospérité du peuple vietnamien, continuerait d'inspirer les générations futures au Vietnam

En Italie, lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, a souligné le rôle et les contributions importants du secrétaire général Nguyên Phu Trong au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens.

Il a estimé que l'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong au mouvement communiste international était très grand et que ses pensées et ses travaux avaient contribué de manière décisive à affirmer une expérience unique et efficace dans la construction d'une société socialiste moderne comme celle du Vietnam.

Exprimant son admiration pour les pensées et le travail de Nguyên Phu Trong, Mauro Alboresi a déclaré que son décès était une perte énorme, non seulement pour les communistes et le peuple vietnamiens, mais aussi pour le mouvement communiste mondial.

VNA/CVN