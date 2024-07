Des dirigeants étrangers font leurs adieux au secrétaire général Nguyên Phu Trong

De l’Asie en Europe en passant par l’Amérique latine, l’Afrique et l’Océanie, nombreuses délégations de pays étrangers et d’organisations internationales sont venues vendredi 26 juillet à la Maison funéraire nationale, à Hanoï, rendre hommage au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, décédé le 19 juillet 2024 à l’âge de 80 ans.

Les obsèques nationales sont organisées par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale du Vietnam, la présidence de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, en compagnie de sa famille.

La délégation de la République de Biélorussie, conduite par le vice-président du Conseil de la République Siarhei Khamenka ; la délégation de la Malaisie, conduite par le vice-Premier ministre Yab Dato’Sri Haji Fadillah Haji Yusof ; la délégation des Philippines, conduite par le secrétaire à l’Agriculture Francisco Tiu Laurel Jr. ; la délégation de la Thaïlande conduite par le ministre auprès du bureau du Premier ministre et envoyé spécial du Premier ministre Jakkapong Sangmanee ; la délégation du Parti communiste britannique conduite par son représentant Kyril Whittaker sont venues se recueillir devant le cercueil du leader vietnamien.

"Au nom du président de la République de Biélorussie et de tout le peuple biélorusse, j’exprime mes profondes condoléances pour le décès d’un véritable Vietnamien patriote, d’un ami sincère du peuple biélorusse. Nous nous souviendrons pour toujours de vous!", a écrit dans le livre de condoléances le vice-président du Conseil de la République (Chambre haute de l’Assemblée nationale de Biélorussie), Siarhei Khamenka.

"Nous voudrions présenter nos condoléances les plus profondes et notre solidarité aux dirigeants du Parti, du gouvernement, du peuple et à la famille du secrétaire général en ce moment douloureux", s’est exprimé le vice-Premier ministre malaisien Fadillah Yusof.

"Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un dirigeant véritablement dévoué qui a consenti des efforts infatigables à son pays. Le Vietnam vient de perdre un dirigeant vaillant, loyal et dévoué qui a apporté de grandes contributions. Que son héritage va inspirer les générations futures", a-t-il écrit, saluant ses efforts précieux pour le partenariat stratégique Malaisie-Vietnam.

Exprimant ses condoléances au nom du gouvernement et du peuple thaïlandais au gouvernement et au peuple vietnamien le ministre auprès du bureau du Premier ministre et envoyé spécial du Premier ministre Jakkapong Sangmanee a salué la mémoire d’un "grand ami de la Thaïlande" et d’un dirigeant dont le leadership et les contributions ont "aidé le Vietnam à obtenir des succès dans le développement stable et prospère du pays".

"Au nom du président Ferdinand R. Marcos Jr. et du gouvernement philippin, les Philippines partagent l’affliction et la grande perte du peuple vietnamien suite au décès du dirigeant éminent, diplomate, professeur et théoricien exceptionnel, un enfant émérite de la nation vietnamienne, le secrétaire général Nguyên Phu Trong", a écrit le secrétaire philippin à l’Agriculture Francisco Tiu Laurel Jr.

"Votre vie noble et vos grandes contributions au Vietnam et au monde resteront gravées à jamais dans la mémoire des générations. Que votre amour de la paix et de votre intégrité perdure à jamais et inspire les cœurs et les esprits de nos frères de l’ASEAN", s’est-il exprimé.

