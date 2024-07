Plus de 5.600 délégations rendent hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong

Selon le comité d'organisation des funérailles nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong, de 07h00 à 24h00 le 25 juillet, et de 07h00 à 12h00 le 26 juillet, plus de 5.600 délégations (plus de 252.000 personnes).

Les délégations comprenant des représentants des dirigeants du Parti et de l'État, des ministères, des comités, des organisations de masse, des localités, des unités, des forces armées populaires, des délégations diplomatiques, des représentants d'organisations et d'amis internationaux, ainsi que des compatriotes, se sont rendues à la Maison funéraire nationale à Hanoï, au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville et dans le village natal du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, à Hanoï, pour lui rendre hommage.

Il y a 434 délégations (136.886 personnes) venant à la Maison funéraire nationale à Hanoï ; 1.588 délégations (56.600 personnes) au district de Dông Anh ; et 3.585 délégations (58.532 personnes) au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville.

Une centaine de délégations internationales ont également rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong dans ces trois lieux.

En outre, le registre de condoléances électronique sur l'application VNeID a reçu plus de 483.000 messages de condoléances.

Avec des condoléances infinies, les 25 et 26 juillet, les délégations du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères, des départements, des secteurs, des cadres et des soldats des forces armées ainsi que la population de la capitale et de nombreuses villes et provinces du pays se sont réunies à la Maison funèbre nationale à Hanoï pour assister à la cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a apporté de nombreuses et grandes contributions, particulièrement remarquables à la cause révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation.

La cérémonie commémorative du secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu lieu le 26 juillet à 13h à la Maison funéraire nationale, à Hanoï. La cérémonie d'inhumation a eu lieu le même jour à 15h00 au cimetière Mai Dich, à Hanoï.

