Le président de l'AN rencontre le vice-président de la Chambre haute de Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam tient toujours en haute estime son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la Biélorussie et souhaite les renforcer dans tous les domaines.

Le Vietnam poursuivra la politique étrangère initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, en accordant de l’importance au développement des relations d'amitié et de coopération avec ses pays amis traditionnels, dont la Biélorussie, a-t-il déclaré.

Rappelant les visites officielles en Biélorussie du secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2009 (en tant que président de l’Assemblée nationale) et en 2014 (en tant que chef du PCV), Trân Thanh Mân a constaté que les relations politiques entre les deux pays s’étaient développées après ces visites.

L'Assemblée nationale du Vietnam soutient toujours le renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Biélorussie dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation, des sciences et des technologies, de la culture, du tourisme et de la coopération décentralisée, a-t-il affirmé.

Trân Thanh Mân a également souligné la bonne mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, dont la Biélorussie est membre, et a exprimé son souhait que les deux pays profitent mieux des avantages de cet accord pour augmenter leur commerce bilatéral.

Pour promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, il a proposé d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, de partager des informations et des expériences législatives et de supervision. Il a également suggéré de maintenir des consultations, des échanges d'informations entre les députés des deux pays, ainsi que leur coopération lors des forums interparlementaires multilatéraux. Il est en outre important de se coordonner pour améliorer le cadre juridique favorisant la coopération bilatérale dans tous les domaines.

De son côté, Siarhei Khamenka, a transmis les sincères condoléances des dirigeants et du peuple biélorusses au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a remis au dirigeant vietnamien le message de condoléances du président de la Biélorussie, soulignant que son pays avait perdu un bon ami qui avait grandement contribué au développement des relations entre les deux pays.

Siarhei Khamenka a promis de transmettre les propositions de Trân Thanh Mân à la présidente de la Chambre haute. Il s'est dit convaincu que les relations entre les deux pays, et entre leurs organes législatifs en particulier, continueraient de se développer.

VNA/CVN