Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un cher ami de la Thaïlande

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong était toujours un cher ami de la Thaïlande, a déclaré l'ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, soulignant que sous sa direction, les relations entre la Thaïlande et le Vietnam s’étaient développées sur tous les aspects.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la diplomate thaïlandaise a estimé que le jalon le plus important dans les relations bilatérales était l'établissement du partenariat stratégique lors de la visite officielle historique du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Thaïlande en 2013.

Grâce à des bases solides posées au cours des mandats du secrétaire général, les deux pays s'efforcent désormais d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral dans un avenir proche, en vue de contribuer à la prospérité des deux pays, des deux peuples et au-delà, a-t-elle souligné.

L'ambassadrice Urawadee Sriphiromya a loué les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement national du Vietnam, estimant que le développement rapide et la croissance économique réussie du Vietnam étaient dus à la vision stratégique exposée par le défunt dirigeant.

Au cours de ses mandats, le Vietnam était considéré comme l'une des économies les plus dynamiques de la région, a-t-elle constaté, ajoutant que le Vietnam avait réussi à être très attractif pour les investissements directs étrangers et à se transformer en un nouveau pôle manufacturier mondial avec une gamme diversifiée de produits, du secteur agricole à de hautes technologies, en particulier l'industrie des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a joué un rôle important dans la mise en pratique de l'idéologie et de la théorie pour la prospérité de son pays et le bénéfice du peuple vietnamien dans un environnement défavorable.

Elle a affirmé que Nguyên Phu Trong s'était engagé à respecter l'éthique et l'intégrité du PCV et que la campagne anti-corruption lancée par lui-même avait contribué à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement durable de son pays.

La diplomate a souligné que la "diplomatie du bambou", initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, était très appréciée sur la scène internationale, et était étroitement liée à la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam, aidant à renforcer la position géopolitique du Vietnam et le placer dans une position brillante dans l'ère internationale malgré un contexte géopolitique mondial en évolution rapide.

Grâce à cette politique, de 2023 à 2024, le Vietnam a accueilli avec succès les dirigeants de la Chine, des États-Unis et de la Russie. Avec l'approche de la diplomatie du bambou, le Vietnam peut potentiellement équilibrer ses relations pratiques avec les grandes puissances pour défendre et promouvoir ses intérêts nationaux. Actuellement, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 193 pays et a établi des partenariats stratégiques intégraux avec sept pays, à savoir la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la République de Corée, les États-Unis et l'Australie.

L'ambassadrice Urawadee Sriphiromya a décrit le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un leader visionnaire et éminent qui avait consacré sa vie à son pays et à son peuple. C'était un leader exemplaire qui a vécu une vie simple, gagnant un grand respect et un grand amour de tous les horizons.

Sur la scène internationale, grâce à ses connaissances approfondies en politique et en philosophie, il a mis le Vietnam sur le devant de la scène et a contribué au développement vigoureux et à la prospérité de la région, a-t-elle souligné.

Le décès du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong, constitue une grande perte pour son pays et son peuple. L’ambassadrice thaïlandaise a affirmé que l’héritage du dirigeant vietnamien et son dévouement infatigable resteraient toujours dans les mémoires.

VNA/CVN