Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM et ministre de la Défense du Laos

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a reçu jeudi 25 juillet à Hanoï le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, venu présenter ses condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam et assister à la cérémonie funéraire du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Pham Minh Chinh a respectueusement remercié le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple du Laos d'avoir partagé cette grande perte du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a souligné que le secrétaire général accordait toujours de l'affection et une priorité absolue aux relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, souhaitait coopérer et soutenir le Laos avec l'esprit "aider ses amis, c'est s'aider soi-même" et considérait cela comme la mission du Vietnam. Le secrétaire général a notamment affirmé que le domaine de la défense-sécurité est l'un des piliers les plus importants des relations privilégiées entre les deux pays, a-t-il rappelé.

Le chef du gouvernement a proposé que les deux armées continuent de renforcer leur solidarité et leur coopération pour améliorer leur capacité de défense ; de coordonner pour promouvoir le commerce frontalier ; d’accroître les échanges de délégations ; de renforcer la coopération en matière d'éducation, de formation, de développement des ressources humaines...

Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours et était prêt à aider le Laos d’assumer avec succès son rôle de présidence de l'ASEAN en 2024.

Le général Chansamone Chanyalath a partagé la grande perte du Parti, de l’État, du peuple vietnamien et de la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong, tout en déclarant que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong avait laissé une grande tristesse au Parti révolutionnaire populaire lao, à l'Etat et au peuple lao.

Il a affirmé coordonner avec le ministère vietnamien de la Défense pour se concentrer sur la mise en œuvre efficace des contenus de coopération, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux, l’éducation idéologique, le partage d’expériences dans les opérations défensives, la gestion et la protection des frontières, la médecine militaire... pour approfondir les relations spéciales Vietnam - Laos.

