Célébration du 76e anniversaire de l'Indépendance de l'État d'Israël

Hô Chi Minh-Ville créera toujours des conditions favorables et soutiendra l'ambassade d'Israël au Vietnam dans la promotion de programmes et de projets de coopération bilatérale, contribuant ainsi au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Une cérémonie de célébration du 76e anniversaire de l'Indépendance de l'État d'Israël (14 mai 1948-14 mai 2024), a été organisée pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville, par l'ambassade d'Israël au Vietnam.

Nguyen Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville s'efforçait toujours et était fière à contribuer au développement positif des relations Vietnam-Israël.

Des programmes de coopération pour améliorer la qualité des ressources humaines ; des programmes de soutien aux jeunes pour démarrer une entreprise et des projets expérimentaux sur l'élevage laitier de haute technologie ; l'application de systèmes de gestion du climat et d'irrigation intelligente... que Hô Chi Minh-Ville et les partenaires israéliens mettent en œuvre, avec le soutien et la connexion de l’ambassade d’Israël est la preuve de l'efficacité de la coopération bilatérale.

L’autorité de Hô Chi Minh-Ville créé les conditions les plus favorables pour permettre aux investisseurs étrangers, y compris ceux israéliens, d'investir et de faire des affaires de manière efficace, sûre et à long terme dans la ville.

Yaron Mayer, ambassadeur d'Israël au Vietnam, a souligné qu'Israël et le Vietnam entretenaient des relations d’amitié et de coopération depuis plus de trois décennies, le Vietnam étant devenu une destination de premier plan pour les Israéliens en matière de tourisme et d'affaires. Les relations entre les deux pays reposent principalement sur la coopération économique et technologique.

L’accord de libre-échange Israël - Vietnam signé en juillet 2023 constitue une étape importante qui est fondée sur la confiance et le désir commun d’un avenir partagé.

Le commerce bilatéral entre Israël et le Vietnam a dépassé 2,7 milliards d'USD en 2023. La compagnie maritime israélienne Zim - l'une des principales compagnies maritimes au monde - a déplacé son centre d'Asie du Sud-Est au Vietnam, ouvrant ainsi une route commerciale directe entre les deux pays.

En outre, la coopération dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la recherche a rapproché les jeunes scientifiques des deux pays, jouant un rôle clé dans l’édification de l'avenir des relations bilatérale. Hô Chi Minh-Ville en était le centre.

