Efforts pour achever la construction de 3.000 km d’autoroutes vers fin 2025

Selon le document, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités d’élaborer et de publier leurs propres plans pour finaliser les grands projets d’infrastructures de transport en 2025, en clarifiant la responsabilité des différentes parties et le calendrier des projets particuliers, garantissant l’achèvement de la construction de 3.000 km d’autoroutes d’ici la fin de l’année prochaine.

Pour les 436 km de 14 projets stagnants, il a demandé aux parties concernées de redoubler d’efforts, en vue de régler les difficultés et de les achever ce mois courant.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de répondre activement au mouvement de "500 jours et nuits de pointe pour terminer avec succès les projets d’autoroutes" pour célébrer le XIVe Congrès national du Parti, la 80e Fête nationale et le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Les ministères, les branches et les localités doivent assurer un approvisionnement adéquat et en temps opportun en matériaux de construction ; garantir la qualité, la sécurité du travail, l'assainissement de l'environnement, les normes techniques et esthétiques ; la minimisation de l'impact de la construction sur la vie des habitants.

