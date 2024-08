La construction de l’autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville à Môc Bài prévue en 2025

>> Former une ceinture de liens économiques dans le Sud

>> Le PM exige des efforts pour achever 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025

Photo : ANTD/CVN

L’autoroute, mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé, reliera la mégapole du Sud au poste-frontière international de Môc Bài dans la province de Tây Ninh. Les travaux seront réalisés en deux phases et coûteront près de 9.943 milliards de dôngs (environ 450 millions d'USD).

Cette autoroute mesurera 51 km de long et comportera quatre voies permettant une vitesse de 120 km/heure.

L’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài répondra aux besoins de transport de la région et s’intégrera au réseau routier national.

Elle permettra de réduire la durée du trajet entre Hô Chi Minh-Ville et Môc Bai et de renforcer la connexion entre la région économique clé du Sud et le Corridor économique Est-Ouest comprenant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.

VNA/CVN