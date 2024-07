Inde : le bilan de la bousculade s'élève à 116 morts

Le bilan de la bousculade de mardi 2 juillet dans l'État indien de l'Uttar Pradesh (Nord) a atteint 116 morts, 88 corps de victimes ayant été déposés dans un centre de traumatologie local, 27 à l'hôpital d'Étah et un dans un hôpital de la ville de Hathras, a confirmé un responsable de l'administration locale à Xinhua par téléphone.

Photo: AFP/VNA/CVN

Le bilan pourrait encore s'alourdir car de nombreux blessés ont été admis dans divers hôpitaux, et certains d'entre eux se trouveraient dans un état critique.

Selon les premières informations, près de 50.000 personnes s'étaient réunies lors d'un rassemblement religieux dans la région de Sikandra Rao, à Hathras. Mais il n'y avait que 40 policiers postés sur place pour gérer l'immense foule, ont ajouté les médias.

La plupart des personnes tuées sont des femmes et des enfants qui ont glissé sur le sol mouillé et sont tombés dans un fossé au bord de la route. La tragédie se serait produite après la fin de la cérémonie, qui a duré près de deux heures, et alors que les gens commençaient à partir.

Xinhua/VNA/CVN