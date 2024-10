Belles rencontres en automne à Hanoï

Au milieu de l’agitation de ce matin d’automne, je prends un moment pour apprécier l’air frais et m’imprégner de la douce beauté de la rue La Thành dans l’arrondissement de Ba Dinh.

Le long des rues, partout des parterres de fleurs rappellent la beauté de cette saison, répandant leur fragrance et créant des souvenirs dans tous les cœurs.

À la mi-octobre, les scientifiques ont organisé des forums et conférences et invité leurs collègues étrangers à Hanoï. Ainsi , la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam (CCIFV) a invité le MO2i (Modus Operandi International Institute - Institut de l’Excellence d’Action) à présenter ses programmes de formation innovants, conçus pour optimiser la performance des équipes et générer de meilleurs résultats.

Je n’oublie pas de citer toutes les rencontres avec des proches, des amis de longues dates, avec les équipes des Professeurs Ngô Tu Lâp et Nguyên Hoài Tuong à l’Institut francophone international (IFI) de Hanoï et de la Professeure Pham Thi Trân Châu de l’Association des femmes intellectuelles.

La joie, le plaisir et la reconnaissance de tout un cercle d’amis et de personnes œuvrant pour la science et la paix.

Texte et photo : Nguyên Dac Nhu Mai/Apfsv/CVN