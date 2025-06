Le PM ordonne l’achèvement des préparatifs pour l’entrée en vigueur du modèle d'administration locale à deux niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le télégramme officiel N°92/CD-TTg demandant aux ministères, secteurs et localités de concentrer leurs efforts pour la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux à partir du 1 er juillet 2025.

Le chef du gouvernement demande de suivre et d’encadrer l’application des décrets sur la décentralisation, la délégation et la répartition des compétences ; de fournir des instructions en cas de difficultés ; de publier les procédures administratives concernées sur la base de données nationale...

Les localités doivent vérifier la création des organes spécialisés au niveau provincial, en veillant à ne créer des départements spécifiques que s’ils remplissent les critères requis.

Au plus tard le 30 juin 2025, toutes les sommes pour les agents publics ayant cessé leur activité dans le cadre de la réorganisation doivent être versées.

Le Premier ministre exige également le bon fonctionnement des unités permanentes dans chaque ministère et secteur, la gestion rapide des requêtes, et la reconnaissance ou sanction des entités selon leurs résultats.

Les ministères, secteurs doivent finaliser et publier avant le 25 juin 2025 les circulaires sur la décentralisation dans leurs domaines de compétence ; revoir et adapter, ou abroger les textes devenus obsolètes.

Le guide pratique à l’usage des Comités populaires communaux doit être finalisé et transmis aux localités avant le 30 juin 2025.

Le Premier ministre demande au ministère de la Justice, à l’Inspection gouvernementale et aux localités d’achever rapidement la réorganisation des services d’inspection et d’exécution civile conformément aux conclusions du Bureau politique et du Secrétariat.

Les localités doivent également lancer l’expérimentation du modèle administratif à deux niveaux, notamment en organisant les réunions des organes dirigeants, en activant les systèmes de gestion documentaire et les centres de services publics administratifs...

