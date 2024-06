Binh Thuân renforce le contrôle de sa flotte de pêche pour lutter contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province de Binh Thuân (Centre) a tenu lundi 10 juin une réunion avec les localités pour mettre en œuvre drastiquement les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Selon un rapport du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, les unités compétentes ont continué à mettre en œuvre de manière drastique et synchrone de nombreuses mesures pour empêcher les bateaux de pêche d'empiéter dans les eaux étrangères. 84 bateaux de pêche à "haut risque" sont surveillés et 4.184 propriétaires et capitaines de bateaux ont signé un engagement à cet égard.

Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, a déclaré que Binh Thuân comptait un total de 8.450 bateaux de pêche d'une longueur de plus de 6 m. Tous sont équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

Lors de la réunion, les participants ont discuté des difficultés et des solutions rencontrées dans la lutte contre la pêche INN.

Cependant, ils ont indiqué que les navires de pêche déconnectant leur VMS pendant leurs opérations en mer sont courants et que les violations n'ont pas été strictement traitées.

Nguyên Hông Hai, vice-président du Comité populaire provincial, a demandé aux unités de concentrer leurs ressources pour surmonter les lacunes dans la gestion et le contrôle des activités de pêche dans la localité et de surveiller strictement les navires présentant des risques élevés de violer les eaux étrangères.

VNA/CVN