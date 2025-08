Le vice-PM Trân Hông Hà sur le terrain à Diên Biên pour diriger les secours

"Il faut agir rapidement et de manière décisive, ne pas laisser les habitants sinistrés souffrir de la faim, rester isolés trop longtemps ou être coupés d'information. Et en toutes circonstances, la sécurité des équipes de secours et des habitants des zones impliquées doit être garantie", a souligné le vice-Premier ministre Trân Hông Hà le 2 août.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une visite de terrain à Hang Pu Xi, village de la commune de Xa Dung, dans la province de Diên Biên, l’une des localités les plus touchées par les crues, il a insisté sur l’importance de la réactivité des forces compétentes. "Les autorités locales et les forces de proximité doivent considérer cette situation comme une ligne de front où la vie des habitants doit être protégée à tout prix", a-t-il affirmé. Il a également encouragé les populations locales à faire preuve de résilience pour stabiliser leur vie le plus rapidement possible.

Face à de nombreuses localités encore isolées, le vice-Premier ministre a ordonné aux autorités locales et aux équipes sur le terrain de mettre en œuvre des plans de secours d’urgence afin d’atteindre les villages reculés, où les habitants manquent de nourriture, d'eau potable et de moyens de communication.

Alors que les réseaux Viettel et Vinaphone sont hors service dans de nombreuses zones, Trân Hông Hà a demandé de faire du rétablissement des communications et de l’alimentation électrique une priorité absolue. Il a ordonné le déploiement immédiat de solutions techniques telles que l'utilisation d'équipements de communication par satellite, la mutualisation des réseaux entre opérateurs, la mobilisation de générateurs mobiles pour garantir un approvisionnement temporaire en électricité, essentiel à la coordination des secours et aux besoins de base des populations.

Il a également exigé de mobiliser toutes les forces disponibles sur place (armée, police, milices d’autodéfense) et de renforcer la coopération avec les organisations de masse et les habitants pour garantir la sécurité des personnes lors des opérations.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs demandé à la province de Diên Biên de dresser un rapport détaillé sur les zones inaccessibles et la liste des villages sans communication, et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour rétablir le contact. Les villages les plus reculés recevront si besoin une assistance via des véhicules spécialisés et des dispositifs de communication par satellite.

Encore des villages restent inaccessibles

Photo : VNA/CVN

De fortes pluies survenues entre la soirée du 31 juillet et le 1er août ont provoqué des crues soudaines et étendues dans plusieurs communes de la province. Le bilan s'élève à huit morts et trois disparus. Plusieurs blessés ont été pris en charge. Rien qu'au village de Hang Pu Xi, 17 maisons ont été endommagées, dont 14 totalement emportées.

Actuellement, 30 villages restent inaccessibles en raison des coupures de routes. En réponse, la province, en coordination avec la 2e Région militaire et le ministère de la Défense, a mobilisé des hélicoptères pour acheminer des produits de première nécessité, des médicaments et de l’eau potable vers les zones isolées. Un hélicoptère a atterri le 2 août au matin au stade central, d'où l'aide sera distribuée aux 42 villages de la commune de Tia Dinh.

Dans les dix prochains jours, la province devra élaborer un plan de relogement durable pour les familles sinistrées. En attendant, la priorité reste d'assurer les communications et les secours d’urgence dans les zones encore enclavées. Près de 700 personnes (police, armée, milices et organisations de masse) sont actuellement mobilisées pour soutenir les opérations de sauvetage et d’assistance.

VNA/CVN