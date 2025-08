Une délégation du Front de la Patrie achève une visite en République de Corée

Conduite par Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV, cette visite a renforcé les liens bilatéraux et la cohésion de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Le 2 août, la délégation a visité l'ambassade du Vietnam à Séoul où elle a rencontré le personnel diplomatique ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne, dont des membres de la lignée Ly Hoa Son.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a dressé un bilan de la communauté vietnamienne, soulignant sa croissance constante ainsi que le rôle des missions diplomatiques vietnamiennes dans le pays d'accueil. Il a mis en avant les efforts de l'ambassade pour bâtir une communauté vietnamienne solide en République de Corée, capable de contribuer davantage au développement des deux pays ainsi qu'au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Les dirigeants d'associations vietnamiennes, représentant plus de 300.000 personnes, ont exprimé leur gratitude envers le Parti et l'État. Ils ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la culture vietnamienne, à respecter les lois locales, à soutenir mutuellement la communauté et contribuer au développement national.

Lors de la rencontre, Dô Van Chiên a partagé les grandes orientations du pays et réaffirmé que les Vietnamiens d'outre-mer constituent une partie inséparable de la nation. Il a insisté sur la politique constante du Vietnam de renforcer le bloc de grande union et d'encourager les liens avec la Patrie.

Le même jour, la délégation vietnamienne a également rencontré les autorités du district de Bonghwa, province de Gyeongsang du Nord et des représentants de la lignée Ly, pour discuter du projet du "Village vietnamien" à Bonghwa. Ce projet est perçu comme porteur d'une forte valeur historique, culturelle et touristique.

Enfin, lors des rencontres avec les représentants de diverses institutions sud-coréennes telles que Conseil économique, social et du travail de la République de Corée, l'Association d'amitié République de Corée - Vietnam, l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Cette visite a marqué une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

