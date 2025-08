Les dirigeants palestiniens envisagent un État palestinien démilitarisé, Gaza comprise

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces propos sont survenus lors d'une rencontre avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, au siège de la présidence à Ramallah, ville de Cisjordanie, rapporte l'agence de presse palestinienne WAFA.

M. Abbas a souligné que la priorité actuellement était de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, de faire entrer l'aide humanitaire pour mettre fin à la "guerre par la famine", et d'obtenir la libération des otages et prisonniers.

Il a souligné l'impératif que l'État de Palestine assume ses pleines responsabilités dans la bande de Gaza avec un soutien arabe et international, et l'impératif d'un retrait israélien complet.

Il a également appelé l'État hébreu à cesser ses activités de colonisation en Cisjordanie, à mettre fin aux tentatives d'annexion, ainsi qu'au "terrorisme des colons", et à libérer l'argent palestinien qu'il retient.

M. Abbas a affirmé qu'il était prêt à organiser des élections générales, qui n'incluraient pas les forces politiques et personnes qui ne respectent pas le programme et les engagements de l'Organisation de libération de la Palestine, la légitimité internationale ou le principe d'unicité de l'État, de la loi et de "l'armement légitime".

De son côté, le ministre allemand a souligné qu'il était important que l'État de Palestine assure l'administration de la bande de Gaza après la fin de la guerre, en tant que seule entité légitime représentant les Palestiniens, et qu'il était essentiel qu'il contribue à la reconstruction de Gaza.

Il a souligné que son pays était prêt à fournir le soutien nécessaire et les contributions nécessaires à l'autorité palestinienne dans les efforts de reconstruction.

Il a appelé Israël à débloquer les fonds palestiniens qu'il retient, observant que ces fonds reviennent de droit aux Palestiniens, et que leur rétention prolongée constituait une menace pour la stabilité.

Xinhua/VNA/CVN