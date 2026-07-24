Le chef de la diplomatie vietnamienne multiplie les rencontres bilatérales à l'AMM-59

En marge de l'AMM-59 aux Philippines, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a multiplié les rencontres bilatérales avec ses homologues du Panama, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Qatar afin de renforcer les relations politiques, économiques et les coopérations sectorielles.

>> AMM-59 : Hanoï et Washington réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

>> AMM-59 : le Vietnam propose trois orientations pour renforcer la coopération Mékong - R. de Corée

>> Le Sommet de l'Asie de l'Est souligne la coopération face aux enjeux stratégiques

>> AMM-59 : Le Vietnam renforce ses partenariats avec l'UE, les Philippines et la Norvège

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa participation à la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, organisées aux Philippines, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a eu le 24 juillet des rencontres bilatérales avec le ministre panaméen des Affaires étrangères Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, le vice-Premier ministre et ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Xavier Bettel, le ministre néerlandais des Affaires étrangères Tom Berendsen et le ministre d'État qatari aux Affaires étrangères Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi.

Lors de leur rencontre, Lê Hoài Trung et le ministre panaméen des Affaires étrangères Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez se sont félicitées des acquis enregistrés en plus de 50 ans de relations bilatérales, les échanges commerciaux étant passés de 364 millions de dollars en 2015 à 474 millions de dollars en 2025.

Les deux ministres sont convenus de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, de préparer les prochaines visites de haut niveau et d'élargir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le commerce, l'agriculture, la promotion et la protection des investissements, les affaires maritimes, l'aviation, les télécommunications, les douanes, le tourisme, la formation linguistique et la lutte contre la criminalité transnationale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont également convenues d'assurer le succès de la deuxième consultation politique Vietnam-Panama, prévue du 27 au 29 juillet au Vietnam, afin d'examiner les domaines de coopération et de proposer des mesures concrètes pour approfondir les relations bilatérales.

Lors de leur rencontre, le chef de la diplomatie vietnamienne et le vice-Premier ministre et ministre luxembourgeois des Affaires étrangères se sont félicités de la dynamique positive des relations bilatérales, notamment depuis l'établissement du Partenariat stratégique sur la finance verte en 2023, et ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération grâce à l'intensification des échanges de délégations, des échanges entre les peuples et des liens entre les milieux d'affaires.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont convenues de faire de la coopération financière, notamment dans les domaines de la finance verte, de la finance durable, des banques, des marchés de capitaux, des marchés boursiers et de la fiscalité, l'un des piliers des relations bilatérales.

Lors de sa rencontre avec Le Hoai Trung, le ministre néerlandais des Affaires étrangères Tom Berendsen, a salué les réalisations du Vietnam, estimant que la stabilité politique et sociale ainsi que l'amélioration continue du cadre juridique constituaient des atouts majeurs pour attirer des investissements de qualité, notamment en provenance des Pays-Bas et d'Europe.

Les deux ministres sont convenus de renforcer les échanges de délégations, en particulier au plus haut niveau, et de coordonner l'organisation de la 9e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau, qui se tiendra au Vietnam.

Ils ont également mis l'accent sur le potentiel de coopération dans les semi-conducteurs et les hautes technologies, convenant de promouvoir un cadre de coopération dans ce domaine, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche-développement et la mise en réseau des écosystèmes d'innovation.

Lors de sa rencontre avec le ministre d'État qatari aux Affaires étrangères Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi, Le Hoai Trung a renouvelé, au nom des hauts dirigeants vietnamiens et en son nom propre, ses sincères condoléances à l'État, à la famille royale et au peuple qatari à la suite du décès de l'ancien émir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, réaffirmant que le Vietnam gardait une profonde reconnaissance pour sa contribution au développement des relations d'amitié entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont convenues de promouvoir les visites et les contacts à tous les niveaux afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, tout en élargissant les projets d'investissement et la coopération dans les domaines correspondant aux potentiels, aux atouts et aux besoins de développement de chaque pays.

Concernant la situation au Moyen-Orient, Lê Hoài Trung a souligné que son pays, fort de son expérience de plusieurs décennies de guerre, mesurait pleinement la valeur de la paix, de la stabilité, du dialogue et de la coopération, et souhaitait que les différends soient réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Il a également salué le rôle de médiateur du Qatar et son attitude responsable dans les efforts visant à apaiser les tensions, à favoriser le dialogue et à promouvoir des solutions pacifiques.

VNA/CVN