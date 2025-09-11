Lancement du "Panorama de l’économie privée vietnamienne"

Le Comité de recherche pour le développement de l’économie privée (Comité IV du Conseil consultatif pour la réforme administrative auprès du Premier ministre) a officiellement lancé le "Panorama de l’économie privée vietnamienne", dans le cadre du premier programme éponyme, prévu le 10 octobre à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens.

Selon Truong Gia Binh, président du Comité IV et membre du Conseil exécutif du Panorama de l’économie privée vietnamienne, également président du conseil d’administration du groupe FPT, ce modèle, confié par le Premier ministre Pham Minh Chinh au Comité IV, vise à promouvoir le "partenariat public-privé au service du développement national", favorisant un mécanisme de coopération et de partage des responsabilités entre le secteur privé et les agences publiques.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit également d’un lieu de convergence des compétences, des ressources et des voix de la communauté des entreprises privées, contribuant à faire de ce secteur un moteur essentiel de l’économie nationale, a-t-il ajouté.

Le Conseil exécutif du Panorama de l’économie privée vietnamienne a été présenté lors de la cérémonie, réunissant des entrepreneurs de premier plan telles que Truong Gia Binh, président du conseil d’administration du groupe FPT ; Don Lam, directeur général de VinaCapital ; Mai Huu Tin, directeur général du groupe U&I ; Vu Van Tiên, président du conseil d’administration du groupe Geleximco ; Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d’administration du groupe Sovico ; et Cao Thi Ngoc Dung, présidente du conseil d’administration de la société de joaillerie PNJ.

Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré que le lancement du Panorama de l’économie privée vietnamienne constitue "une étape majeure dans la concrétisation de l’aspiration à bâtir une économie résiliente, créative, durable et prospère, propulsée par l’économie privée".

Elle a également souligné que la responsabilité d’un entrepreneur ne réside pas seulement dans la recherche du profit, mais aussi dans la création de valeur sociale pour un développement durable, la protection de l’environnement et la transmission de la confiance à la nation.

Le Panorama de l’économie privée vietnamienne est perçu comme une "carte" permettant d’évaluer la force de l’économie privée et comme un outil à la disposition du gouvernement pour l’élaboration des politiques.

VNA/CVN