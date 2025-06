Une nouvelle vague de chaleur touche le Nord et le Centre

Les localités du Centre, de Thanh Hoa à Phu Yên, connaîtront une chaleur intense, avec des températures diurnes comprises entre 35°C et 37°C, dépassant même les 37°C dans certaines zones.

Photo : VNA/CVN

D’ici le 1er juin, les températures devraient encore grimper, atteignant 36 à 39°C. Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu’au 8 juin.

Dans le Nord, des épisodes de chaleur isolés apparaîtront pour la première fois le 31 mai dans des provinces comme Lào Cai, Hoà Binh, Hanoi, Hai Duong, Hung Yên, Nam Dinh et Hà Nam.

À partir du 1er juin, la chaleur se propagera à toute la région nord, avec des maximales comprises entre 35 et 37°C, et des pics localisés dépassant 38°C. Les températures ressenties pourraient être supérieures de 2 à 4°C, en particulier dans les zones densément construites, où le béton et l’asphalte sont abondants.

L’humidité relative de l’air dans ces régions devrait rester faible, entre 45 et 50%, ce qui accentuera encore la sensation de chaleur accablante et de sécheresse.

La capitale, Hanoï, devrait connaître trois jours consécutifs de chaleur, le 1er juin étant le jour le plus chaud, avec des températures autour de 37°C.

Malgré la chaleur diurne, il est conseillé aux habitants de rester vigilants le soir et la nuit en raison d’averses et d’orages soudains, qui peuvent s’accompagner de phénomènes météorologiques dangereux tels que des tourbillons, des éclairs, et de fortes rafales de vent.

Il s’agit de la quatrième vague de chaleur majeure de l’année dans le Nord et le Centre, soit deux à trois de moins que les moyennes enregistrées à cette période ces dernières années.

Contrairement à la chaleur torride qui règne dans le Nord et le Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud continueront de connaître des averses et des orages dispersés pendant la journée, leur fréquence augmentant en fin d’après-midi et en soirée. Certaines régions pourraient connaître de fortes pluies.

VNA/CVN