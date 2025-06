Le chef du Parti se rend à deux écoles pour élèves handicapés à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a visité et offert dimanche 1er juin des cadeaux aux enseignants et aux élèves des écoles secondaires Nguyên Dinh Chiêu et Xa Dàn, deux écoles pour élèves handicapés à Hanoï, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance.

Félicitant les enseignants et les élèves pour leurs performances récentes, il a déclaré que, même si le parcours des élèves est bien plus épineux et difficile que celui des autres, grâce à leur courage, leur détermination, leur estime de soi et leur optimisme, ainsi qu’au soutien de leurs enseignants, amis et familles, ils surmonteront progressivement toutes les difficultés et atteindront le succès.

Responsabilité politique et engagement humanitaire

Le chef du Parti a affirmé que le Parti, l’État, les enseignants, les parents et la société tout entière accompagnent, suivent et soutiennent ces enfants avec amour et responsabilité.

Il a appelé les ministères, les agences et les autorités à tous les niveaux, ainsi que la société tout entière, à prendre des mesures plus énergiques, soulignant que la prise en charge des enfants handicapés doit être considérée comme une responsabilité politique, un engagement humanitaire et aussi un gage de civilisation et de progrès du pays.

Il a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation et au ministère de la Santé de collaborer étroitement avec les ministères, organismes et autorités locales concernés afin de reproduire le modèle scolaire, doté de fonctions similaires à celles des écoles Nguyên Dinh Chiêu et Xa Dàn, ou d’autres établissements spécialisés, afin de créer un foyer pour les enfants souffrant de handicaps congénitaux tels que la déficience auditive, la déficience visuelle, la déficience intellectuelle, l’autisme, les effets de l’agent orange et d’autres handicaps, et de leur offrir les conditions et les opportunités nécessaires à leur intégration dans la communauté.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de mettre en place un système d’éducation spécialisée harmonisé, associant les écoles aux hôpitaux, aux centres de traitement, de réadaptation et d’orientation professionnelle.

Il est également nécessaire de renforcer la formation des enseignants spécialisés, des thérapeutes et des psychologues scolaires, de développer un système de matériel pédagogique adapté à chaque type de handicap et de fournir un soutien financier, des bourses, des assurances et des installations d’apprentissage aux élèves handicapés des zones urbaines et rurales, ainsi que des zones reculées et isolées.

En outre, il a préconisé la création de centres de soutien à l’éducation spécialisée, de modèles scolaires adaptés aux élèves handicapés et d’installations accessibles à tous les types de handicap.

Environnement d’apprentissage multidimensionnel

Le chef du Parti a demandé aux deux écoles de collaborer activement avec les hôpitaux, les organisations médicales et les établissements d’enseignement artistique, sportif et professionnel afin de créer un environnement d’apprentissage multidimensionnel, aidant les enfants non seulement à apprendre à lire et à écrire, mais aussi à travailler, à être bons et utiles, et à vivre heureux. Il a demandé aux parents des élèves de ne pas se sentir inférieurs du fait du handicap de leurs enfants.

"Donnez plus d’amour à vos enfants et travaillez avec la communauté pour réduire les écarts de soins, d’éducation et de traitement par rapport aux enfants normaux", a-t-il déclaré, ajoutant que les enfants ont besoin d’être aimés, reconnus et, surtout, accompagnés. La famille est un soutien solide pour qu’ils puissent s’intégrer avec confiance dans la société.

À cette occasion, le chef du Parti a offert des instruments de musique aux deux écoles, a visité le dortoir pour les élèves malvoyants et l’espace artistique de l’école Nguyên Dinh Chiêu, et a posé avec les enseignants et les élèves.

VNA/CVN