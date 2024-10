Le ministre de la Défense Phan Van Giang reçoit l'ambassadrice d'Espagne au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang a apprécié le Vietnam pour la relation de coopération avec l'Espagne et a souhaité que les relations bilatérales atteignent un nouveau niveau correspondant au potentiel de coopération.

Selon lui, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Espagne a connu des progrès constants ces dernières années conformément au protocole d'accord pertinent signé en 2010, notamment dans l'échange de délégations et de formations, l'industrie de la défense et les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Soulignant le vaste potentiel de renforcement des liens de défense adaptés à leurs besoins et capacités respectifs, le général Phan Van Giang a proposé d'accroître l'échange de délégations et de formations à tous les niveaux, en mettant l'accent sur la langue espagnole.

Il a également souligné l'importance d'intensifier la collaboration dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, de s'engager dans des échanges stratégiques, de partager des expériences et d'aider le ministère vietnamien de la Défense dans les efforts de redressement après la guerre, et de travailler en étroite collaboration dans les forums multilatéraux.

Le Vietnam est prêt à accueillir des étudiants militaires espagnols pour une formation en vietnamien à l'Académie des sciences militaires et un cours pour fonctionnaires internationaux de la défense à l'Académie de défense nationale, a-t-il déclaré.

L'ambassadrice De Lasala a pour sa part félicité l'Armée populaire vietnamienne pour ses capacités de réponse aux catastrophes.

En ce qui concerne les relations bilatérales en matière de défense, elle a suggéré de poursuivre une coordination étroite, notamment dans la formation et les opérations de maintien de la paix de l'ONU.

VNA/CVN