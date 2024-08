Le PM Pham Minh Chinh préside une réunion du gouvernement consacrée au travail législatif

La permanence du gouvernement s’est réunie mardi 20 août sous l’égide du Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, pour discuter de plusieurs projets de loi, concernant notamment la gestion et le placement de fonds publics dans les entreprises, l’impôt sur les sociétés et la taxe spéciale de consommation.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a rappelé que depuis le début de son mandat, le gouvernement avait intensifié le travail législatif dans le but de réduire les formalités administratives et le coût de mise en conformité pour les habitants et les entreprises.

En ce qui concerne le projet d’amendement de la loi d’impôt sur les sociétés, le chef du gouvernement a souligné que l’amendement de cette loi vise à élargir les bases de recettes, pour que l’État puisse percevoir tous les impôts qui lui sont dus. Cela permet également de réformer la politique d’attraction des investissements en proposant une fiscalité avantageuse pour les formes d’économie numérique, verte et circulaire.

Les formalités administratives encombrantes seront supprimées et le pouvoir sera décentralisé, de façon à faciliter à la fois le paiement des impôts par les personnes physiques et morales, et le contrôle fiscal par les autorités. Tous les flux monétaires devront être numérisés, a-t-il indiqué.

Concernant le projet de loi sur la taxe spéciale à la consommation (modifiée), considérant qu'il s'agit d'une loi qui touche de nombreuses industries, entreprises et personnes, le Premier ministre a demandé qu'il soit complété dans le sens de l’élaboration d'une politique fiscale qui assure à la fois la promotion de la production et des entreprises tout en limitant les impacts négatifs sur le développement socio-économique et les personnes, dans un esprit d'harmonisation des intérêts entre les personnes, les entreprises et l'État.

