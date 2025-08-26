Le PM demande une mise en œuvre synchrone et efficace de la Résolution 59

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 26 août à Hanoï, une conférence visant à lancer le Comité national de pilotage pour l'intégration internationale et à évaluer la mise en œuvre de l'intégration internationale au cours de la période écoulée, ainsi que des orientations et missions futures, conformément à la Résolution 59-NQ/TW du Politburo.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage pour l'intégration internationale, a souligné qu'après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution 59-NQ/TW sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte, le gouvernement avait décidé de consolider le Comité de pilotage afin de poursuivre les missions déjà engagées, tout en assurant la mise en œuvre de cette Résolution.

Le Premier ministre a exhorté les membres du Comité de pilotage à faire preuve d'un sens des responsabilités élevé dans leurs fonctions, en veillant à ce que le comité atteigne les objectifs fixés par les résolutions du Parti et les politiques de l'État en matière d'intégration internationale.

Évaluant les résultats de l'intégration internationale et de la mise en œuvre de la Résolution 59 au cours de la période écoulée, le Premier ministre a estimé que l'intégration internationale avait contribué de manière significative à consolider un environnement de paix et de stabilité pour le développement national, en particulier dans le contexte international actuel incertain et complexe.

Actuellement, le Vietnam entretient des partenariats stratégiques et globaux avec 38 pays. L'intégration internationale est devenue un moteur essentiel pour renforcer les capacités nationales et soutenir efficacement le développement du pays. Au premier semestre 2025, la croissance du PIB a atteint 7,52%, tandis que le commerce extérieur a dépassé 514 milliards de dollars sur les sept premiers mois. Entre janvier et juillet, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés et réalisés se sont élevés respectivement à 24,1 milliards et 13,6 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 15 pays en développement attirant le plus d'IDE au monde.

Selon le Premier ministre, l'intégration internationale a contribué à accélérer la perfection des institutions nationales, à concrétiser les engagements et accords signés, et à rehausser la position ainsi que la voix du Vietnam sur la scène mondiale. Elle a également mobilisé l'engagement actif et coordonné de tous les ministères, secteurs et localités.

S'appuyant sur les réalisations et reconnaissant les défis, le Premier ministre a souligné trois leçons pour l'intégration internationale future : combiner la force nationale avec la force de l'époque, coordonner les affaires étrangères avec les autres piliers de l'intégration et privilégier le développement humain comme facteur clé du succès de l'intégration internationale.

Il a appelé à la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution 59, en particulier de ses nouvelles approches et stratégies d'intégration internationale dans le contexte actuel, et a appelé à l'adoption rapide d'une résolution de l'Assemblée nationale sur les mécanismes et politiques spécifiques de soutien à l'intégration internationale.

Les agences permanentes des comités directeurs intersectoriels, notamment les ministères des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce et de l'Intérieur, ont été chargées de se coordonner rapidement avec les membres du Comité directeur national pour l'intégration internationale afin d'élaborer des plans de travail spécifiques dans leurs domaines respectifs.

Le Premier ministre a insisté sur l'accélération des préparatifs des principales activités d'intégration internationale cette année, notamment la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité à Hanoï, la finalisation de la structure organisationnelle de l'APEC 2027 et la garantie d'une participation réussie des dirigeants vietnamiens aux grands événements multilatéraux de fin d'année, tels que l'Assemblée générale des Nations unies, le Sommet de l'ASEAN, l'APEC et le G20.

Il a appelé à une mise en œuvre plus rigoureuse des engagements et accords signés lors des activités diplomatiques de haut niveau.

Le Premier ministre a appelé à un contrôle renforcé des engagements internationaux pris lors des activités diplomatiques de haut niveau, exhortant les ministères, les agences et les collectivités locales à les mettre en œuvre activement tout en identifiant et en surmontant proactivement les obstacles afin d'assurer une mise en œuvre efficace.

