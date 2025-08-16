Inondations au Nigeria : des centaines de maisons endommagées

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont endommagé des centaines de maisons à Potiskum, dans le Nord-Est du Nigeria, ont annoncé les autorités locales à l'AFP dans la nuit de vendredi à samedi 15 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'État de Yobe, où cette ville est située, a indiqué que 200 maisons avaient été endommagées.

Selon un responsable de cette agence, seuls "quelques blessés" sont a déplorer mais la plupart de ces habitations sont "inhabitables".

Un fonctionnaire local, Dauda Magaji, a évoqué auprès de l'AFP un chiffre allant jusqu'à 500 maisons endommagées.

Le phénomène a été accentué par le fait que certaines bouches d'évacuation des eaux étaient obstruées, ont souligné ces deux sources.

Le Nigeria est régulièrement sujet à des inondations durant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre.

Mi-juin, des centaines de personnes avaient péri dans des inondations survenues à Mokwa, dans l'Ouest du pays.

AFP/VNA/CVN