Inondations au Nigeria : des centaines de maisons endommagées

|Photo : AFP/VNA/CVN
L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'État de Yobe, où cette ville est située, a indiqué que 200 maisons avaient été endommagées.
Selon un responsable de cette agence, seuls "quelques blessés" sont a déplorer mais la plupart de ces habitations sont "inhabitables".
Un fonctionnaire local, Dauda Magaji, a évoqué auprès de l'AFP un chiffre allant jusqu'à 500 maisons endommagées.
Le phénomène a été accentué par le fait que certaines bouches d'évacuation des eaux étaient obstruées, ont souligné ces deux sources.
Le Nigeria est régulièrement sujet à des inondations durant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre.
Mi-juin, des centaines de personnes avaient péri dans des inondations survenues à Mokwa, dans l'Ouest du pays.
AFP/VNA/CVN