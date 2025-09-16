Nigeria : le Guinness des records valide le plus grand riz jollof au monde

Le Guinness World Records a validé lundi 15 septembre la performance de la cheffe nigériane Hilda Baci qui a cuisiné vendredi 12 septembre "le plus grand riz jollof à la nigériane" du monde à Lagos, la capitale culturelle du Nigeria.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Guinness des records a annoncé la victoire de la cheffe nigériane lundi 15 septembre sur son compte X, précisant que cette version XXL de ce plat emblématique du Nigeria composé de riz, de tomate et d'oignons pesait au final 8,7 tonnes.

La cheffe s'était lancée vendredi 12 septembre la préparation de ce plat, dans une marmitte géante de six mètres de large spécialement construite pour l'occasion, en utilisant quatre tonnes de riz basmati, 600 kilos d'oignons et 750 kilos d'huile, entre autres.

Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées pour l'encourager, et bénéficier de la distribution finale qui s'est achevée dans la nuit après plusieurs heures de cuisson. "Nous l'avons encore fait", a réagi la cheffe de 28 ans sur son compte X.

Photo : AFP/VNA/CVN

En 2023, Hilda Baci avait déjà remporté un record reconnu par le célèbre Livre Guinness, celui de la plus longue session de cuisine en solo, après avoir passé 93 heures et 11 minutes debout à préparer sans interruption des plats locaux. Elle a depuis été détrônée de ce record.

Le riz jollof trouve ses racines dans l'ancien empire Wolof, également appelé Empire Jolof, qui s’étendait du Sénégal à la Mauritanie en passant par la Gambie actuels.

