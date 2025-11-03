Inde : 20 morts et plusieurs blessés dans une collision entre un bus et un camion-benne

L'accident s'est produit sur l'autoroute près de Mirjaguda, à Chevella, dans le district de Ranga Reddy, à environ 58 km à l'ouest d'Hyderabad, la capitale du Télangana. "Ce matin, un camion chargé de gravier est entré en collision avec un bus de la Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) près du village de Mirjaguda à Chevella, sur l'autoroute nationale Hyderabad-Bijapur, tuant 20 personnes et en blessant plusieurs autres, dont certaines gravement", a déclaré un responsable de la police. Parmi les victimes figurent les conducteurs des deux véhicules, ainsi qu'une fillette de trois mois. Mahesh Bhagwat, haut responsable de la police, a confirmé aux médias qu'il y avait 72 personnes à bord du bus au moment de l'accident. "Il y a eu une collision frontale. Il semble que le camion-benne roulait à très grande vitesse et qu'il a percuté le bus", a précisé M. Bhagwat. "D'après les dires du chauffeur, il y avait environ 72 personnes dans le bus, et nous sommes en train de vérifier cette information". Selon la police, la collision a été si violente que l'avant du bus a été complètement écrasé et que des tonnes de gravier se sont abattues sur lui, piégeant plusieurs passagers à l'intérieur et les tuant sur le coup.

