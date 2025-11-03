Chine : extension de la politique de transit sans visa de 240 heures à davantage de points d'entrée au Guangdong

L'Administration nationale de l'immigration (ANI) de Chine a annoncé lundi 3 novembre que la politique de transit sans visa de 240 heures du pays serait étendue à cinq points d'entrée supplémentaires dans la province du Guangdong (Sud), dans le cadre des récents efforts visant à approfondir la politique d'ouverture du pays.

>> La Chine déploie des services téléphoniques eSIM à l'échelle nationale

>> Chine : une initiative pour promouvoir les corridors maritimes internationaux verts





Trois de ces nouveaux points d'entrée sont situés à Guangzhou, à Hengqin de Zhuhai et à Zhongshan, auxquels s'ajoutent le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao et la gare de West Kowloon sur la ligne à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. Effective mercredi, cette nouvelle politique fera passer de 60 à 65 le nombre total de points d'entrée éligibles au transit sans visa de 240 heures. Les voyageurs de 55 pays éligibles remplissant certaines conditions peuvent entrer en Chine par l'un des 65 points d'entrée répartis dans 24 régions de rang provincial, et séjourner dans le pays jusqu'à 240 heures, soit 10 jours, sans visa, avant de se rendre dans une troisième destination, selon l'ANI.

Xinhua/VNA/CVN