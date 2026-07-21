Andy Burnham devient officiellement le Premier ministre britannique

Le chef du Parti travailliste britannique, Andy Burnham, est officiellement devenu le nouveau Premier ministre britannique lundi 20 juillet après que le roi Charles III l'a invité à former un gouvernement.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il succède à Keir Starmer, qui a précédemment présenté sa démission au roi.

M. Burnham a ensuite prononcé son premier discours en tant que Premier ministre devant le 10 Downing Street. Il a noté qu'il était le septième Premier ministre britannique depuis 2016, reconnu que les politiciens n'avaient "pas été assez bons", et s'est engagé à faire mieux, tout en promettant "un nouveau modèle politique et un nouveau modèle économique".

"Nous prendrons le pouvoir ici pour l'amener dans chaque commune du territoire", a-t-il déclaré. Il s'est également engagé à réindustrialiser le Royaume-Uni et à placer les services essentiels sous un contrôle public plus strict.

Auparavant, M. Burnham a occupé les fonctions de ministre de la Culture, ministre de la Santé et maire du Grand Manchester. Après ses tentatives infructueuses de prendre la tête du Parti travailliste en 2010 et 2015, il est retourné à la Chambre des communes en remportant les élections partielles de Macclesfield le 19 juin et a été élu chef du Parti travailliste le 17 juillet.

Le Parti travailliste a accusé de lourdes pertes aux élections locales du mois de mai, poussant à des appels croissants au sein du parti en faveur de la démission de M. Starmer. Le 22 juin, M. Starmer a annoncé qu'il démissionnerait en tant que chef du Parti travailliste et Premier ministre dès qu'un successeur aurait été désigné.

Les médias britanniques ont souligné que M. Burnham sera confronté à des défis majeurs, notamment la faible croissance économique, les services publics en tension, un coût de la vie élevé et un paysage politique de plus en plus fragmenté.

Xinhua/VNA/CVN