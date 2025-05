Le PM arrive à Kuala Lumpur, entamant sa visite officielle et son voyage d'affaires en Malaisie

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, sont arrivés, samedi soir 24 mai (heure locale) à l'aéroport international de Kuala Lumpur, entamant une visite officielle en Malaisie où il participera au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes qui se tiendront à Kuala Lumpur du 24 au 28 mai à l'invitation de son homologue malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.

>> Des secteurs et des pistes pour booster les liens Vietnam - Malaisie

>> ASEAN : le Vietnam réaffirme sa volonté d'intégration proactive et responsable

>> Le commerce Vietnam - Malaisie en pleine expansion

>> Le Vietnam engagé activement dans les préparatifs du 46e Sommet de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien est accueilli à sa descente d’avion notamment par le ministre de l'Unité nationale Aaron Ago Dagang - ministre accompagnant le Premier ministre, l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, le personnel de l’ambassade et des expatriés en Malaisie.

Au cours de ce voyage de travail, ainsi que d'une visite officielle en Malaisie - pays qui assure la présidence de l'ASEAN 2025 -, le Premier ministre vietnamien participera à des réunions telles que le 46e Sommet de l'ASEAN, le 2e Sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Sommet ASEAN - CCG et Chine. De plus, il participera également à de nombreuses autres activités bilatérales et multilatérales importantes et assistera à de nombreux forums et conférences connexes.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie, Pham Minh Chinh aura des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants du pays hôte tels que le Premier ministre, le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants de Malaisie. Les deux parties discuteront et donneront des principales orientations et des mesures spécifiques pour mettre en œuvre le partenariat stratégique global établi récemment entre les deux pays. Cette visite confirme la politique constante du Vietnam consistant à toujours accorder de l'importance aux relations avec les pays voisins et l'ASEAN, dont la Malaisie.

À travers ces activités, le Vietnam affirme son soutien à la Malaisie pour qu’elle assume avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2025 et en même temps, le pays continue à soutenir la construction d’une communauté de l’ASEAN "durable et inclusive", unie et forte, et consolider le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale.

Le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh démontre également la participation proactive et active du Vietnam aux organisations, mécanismes et forums multilatéraux, en apportant des idées, en participant à des activités communes et en s'acquittant de ses responsabilités pour les objectifs de paix, de stabilité, de coopération et de développement de chaque pays, dans la région et dans le monde.

VNA/CVN