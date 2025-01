Le PM appelle le delta du fleuve Rouge et Hanoï à faire œuvre de pionniers

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la 5e réunion du Conseil de coordination de la région du delta du fleuve Rouge dont il est président, le chef du gouvernement a salué plan directeur de la capitale Hanoï pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 et l’Ajustement du Plan directeur de la capitale Hanoï d’ici 2045, avec une vision jusqu’en 2065.

Le plan directeur de la capitale Hanoï qui prévoit de faire du fleuve Rouge son axe central de développement et de construire un modèle de ville relevant du pouvoir de la capitale, ouvre de nouvelles directions, visions et espaces révolutionnaires de développement, créant de nouvelles valeurs pour la ville de Hanoi dans le panorama des localités de par le pays, a-t-il souligné.

Accélérer la croissance à deux chiffres

Il a demandé à la ville de déployer sans tarder et avec vigueur deux plans qui viennent d’être approuvés, ainsi que de concrétiser rapidement les contenus de la Loi sur la capitale et la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale pour accélérer sa croissance à deux chiffres.

Hanoi doit mériter d’être la capitale du pays de 100 millions d’habitants, se hisse au niveau des capitales avancées des pays de la région et du monde, soit la capitale culturelle, civilisée et moderne, la capitale de la conscience et de la dignité humaine, de charme et d’élégance, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.La ville doit non seulement être le pôle de croissance du pays, mais aussi le moteur du développement de toute la région et du pays, l’endroit où il fait bon vivre et la fierté du Vietnam, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a invité la ville de Hanoï à adopter un modèle de croissance économique moderne, associé à la science, à la technologie et à l’innovation, à prendre l’initiative de l’économie verte, de l’économie numérique et de l’économie circulaire, du développement économique rapide et durable.

Outre ses atouts en matière de services, Hanoï doit donner la priorité au développement des industries de haute technologie, en particulier celles des semi-conducteurs et des technologies de l’information, pour atteindre l’objectif d’une croissance rapide et en même temps créer davantage d’emplois et des revenus élevés, a-t-il encore indiqué.

Il a demandé aux ministères, branches, provinces et villes dans la région de se concentrer sur six tâches et solutions pour 2025, à savoir la mise en œuvre des résolutions Nos 01, 02 de 2025 du gouvernement, de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, la construction des mécanismes et politiques de mobilisation des ressources pour le gouvernement, la promotion de la connectivité économique régionale, le déploiement des projets contre la pollution de l’air, de gestion des embouteillages et la résurrection des cours d’eau morts.

VNA/CVN