Le PM appelle à une mise en œuvre efficace des lois sur le foncier, le logement et l'immobilier

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a signé un communiqué officiel ordonnant aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre efficacement la Loi sur le foncier, celle sur le logement et celle sur l'immobilier, toutes entrées en vigueur simultanément le 1 er août.

Photo : VNA/CVN

Pour garantir que ces nouvelles lois soient bien appliquées dans la pratique, stimulent le développement socio-économique et favorisent un climat d'affaires favorable aux entreprises et aux habitants, le Premier ministre a décrit plusieurs tâches immédiates dans le communiqué officiel.

Le Premier ministre demande aux ministres, chefs des organes de niveau ministériel, organes gouvernementaux, présidents des Conseils populaires et présidents des Comités populaires des provinces et villes du ressort central de sensibiliser la population, le monde des affaires et les Vietnamiens d'outre-mer sur les réformes des politiques de la loi foncière, des lois sur le logement et sur les affaires immobilières. Ils doivent organiser, surveiller et inspecter la mise en œuvre de ces lois, et résoudre rapidement les problèmes conformément à leurs responsabilités, entre autres.

Les localités doivent publier des documents réglementaires détaillés conformément à leur compétence précisée dans la loi et les décrets avant le 20 août 2024.

Photo : VNA/CVN

Les Conseils populaires provinciaux et municipaux et les Comités populaires ont quant à eux été invités à concentrer les ressources et à assurer les conditions nécessaires à l'application efficace de ces lois. Ils doivent collaborer de manière proactive avec les ministères et secteurs concernés pour résoudre tout problème survenant dans le processus de mise en œuvre.

Les agences d'information et de presse sont responsables de la sensibilisation et de la diffusion des contenus pour présenter les réformes importantes de ces trois lois et des documents réglementaires.

Le Premier ministre a proposé au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations membres, telles que l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la Confédération générale du travail du Vietnam, l'Association des agriculteurs vietnamiens, l'Union des associations des femmes vietnamiennes, l'Association des anciens combattants du Vietnam et d'autres organisations de masse, d'élaborer et d'organiser des programmes de diffusion de ces lois auprès de leurs membres.

VNA/CVN