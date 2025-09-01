Le membre du Politburo Nguyên Trong Nghia reçoit une délégation de haut rang de l’Uruguay

Le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de sa Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, Nguyên Trong Nghia a reçu lundi 1 er septembre à Hanoi une délégation de haut rang du Parti communiste uruguayen (PCU) et des représentants du Front large (FA) d’Uruguay.

La délégation est en voyage de travail au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Nguyên Trong Nghia a souhaité la bienvenue à la délégation et a hautement apprécié la présence des représentants du PCU et du FA à cet anniversaire historique du Vietnam.

Il a exprimé sa gratitude pour la solidarité et le soutien des partis politiques progressistes et du peuple uruguayen durant la lutte passée du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans le processus actuel de rénovation, en particulier leurs sentiments profonds envers le président Hô Chi Minh.

Reconnaissant la position politique du FA et du PCU en Uruguay, Nguyên Trong Nghia s’est dit confiant dans le fort développement des deux partis et de l’Uruguay à l’avenir.

Les représentants du PCU et du FA ont salué les récents progrès réalisés dans leurs relations avec le PCV et ont exprimé leur souhait de renforcer davantage leurs liens, d’échanger des expériences et des théories sur la construction du socialisme, d’améliorer le partage d’informations sur leurs régions et pays respectifs, et de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et l’Uruguay, ainsi qu’entre le Vietnam et le Mercosur.

Nguyên Trong Nghia a informé les invités des récents efforts du Vietnam, notamment la rationalisation de l’appareil d’État, la mise en place d’une administration locale à deux niveaux, l’atteinte d’un objectif de croissance économique de 8% cette année et la préparation des congrès du PCV à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du PCV.

Concernant les relations bilatérales, il a convenu de renforcer les liens globaux, en proposant davantage d’échanges à tous les niveaux, des liens populaires plus étroits, notamment entre les jeunes générations, et une coopération plus étroite dans les domaines économique, culturel et touristique.

Il a également souligné l’importance de promouvoir la communication sur les deux pays, de renforcer le partage d’expériences, de théories et de pratiques sur la construction du Parti, le chemin vers le socialisme au Vietnam et le mouvement de gauche latino-américain, et de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux pour la paix, la coopération et le développement des deux régions et du monde.

