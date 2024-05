Le pho sauté au bœuf

Le pho sauté au bœuf est une variation de la soupe de nouilles vietnamienne traditionnelle, dépourvue de bouillon mais néanmoins délicieuse et savoureuse. Cette version sautée est irrésistible avec ses saveurs riches et son attrait culinaire.

Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 500 g de nouilles de riz fraîches

- 300 g de bœuf coupé en fines lamelles

- ½ oignon

- 100 g de ciboulette chinoise

- 2 œufs de poule

- ½ carotte

- 1 piment finement haché

- ½ tasse de bouillon de poulet

- ½ cuillère à soupe (c.à.s) de poudre d’assaisonnement pour poulet Knorr

- 1/3 c.à.s de sucre

- ½ cuillère à café (c.à.c) de poivre en poudre

- ½ c.à.s d’ail finement haché

- 2 c.à.s de sauce soja

- 4 c.à.s d’huile

- 1 c.à.s de farine de tapioca

- 1 c.à.s de vinaigre de riz

Facultatif : 200 g de chou chinois pak-choï coupé en morceaux d’environ 7-8 cm.

* Sauce :

- 2 c.à.s de sauce soja

- 1 c.à.c de sucre

- 1 c.à.c d’ail et de piment finement hachés

Préparation

Étape 1 : Marinade

* Nouilles

- Dans un bol, placer les nouilles de riz fraîches.

- Ajouter ½ c.à.s de poudre d’assaisonne-ment pour poulet et 1 c.à.s de sauce soja.

- Casser les 2 œufs de poule et bien mélanger avec les nouilles et les assaisonnements.

- Laisser mariner pendant environ

10 minutes.

* Remarque : si vous utilisez des nouilles de riz de pho séchées, faites-les tremper dans de l’eau bouillante pendant au moins 10 minutes, puis égouttez-les.

* Bœuf

- Laver le bœuf et l’égoutter, puis le trancher en fines lamelles.

- Placer les lamelles de bœuf dans un récipient et y ajouter 1/3 de c.à.s de sucre, ½ c.à.c de poivre moulu, ½ c.à.s d’ail haché, ½ c.à.s de poudre d’assaisonnement pour poulet, 2 c.à.s de sauce soja et 1 c.à.s d’huile. Bien mélanger et laisser reposer environ 15 minutes.

* Autres ingrédients

- Éplucher l’oignon, le nettoyer et le couper en morceaux. Éplucher la carotte, la laver et la couper en fines rondelles ou lamelles selon vos préférences.

- Nettoyer la ciboulette chinoise et la couper en morceaux.

- Dans un petit bol, mélanger 1 c.à.s de tapioca avec une tasse d’eau (~80 ml).

- Facultatif : 200 g de chou chinois pak-choï coupé en morceaux d’environ 7-8 cm.

Étape 2 : Sauce

- Dans un petit bol, mélanger 2 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.c de sucre, 1 c.à.c d’ail haché et de piment, et bien mélanger.

Étape 3 : Garniture des ingrédients

Cuisson

* Nouilles

- Dans une poêle antiadhésive à feu vif, chauffer 1,5 c.à.s d’huile jusqu’à ébullition. Ajouter un peu d’ail haché et mélanger rapidement pendant quelques secondes.

- Ajouter ensuite les nouilles de riz marinées et faire sauter pendant environ 3 minutes en remuant régulièrement. Retirer les nouilles de la poêle et les mettre dans une assiette.

* Bœuf

- Toujours dans la même poêle à feu vif, chauffer 1 c.à.s d’huile jusqu’à ébullition. Ajouter un peu d’ail haché et mélanger rapidement pendant quelques secondes, puis ajouter le bœuf mariné.

- Faire sauter le bœuf pendant environ 3 minutes, puis le retirer de la poêle et

le mettre dans une autre assiette.

* Accompagnements

- Toujours dans la même poêle à feu vif, chauffer 1,5 c.à.s d’huile jusqu’à ébullition. Ajouter les lamelles de carotte et les morceaux d’oignons (et éventuellement le chou chinois pak-choï), et mélanger légèrement pendant environ 1 minute.

- Ajouter le bœuf sauté et le mélange d’eau et de tapioca dans la poêle avec les accompagnements, puis mélanger soigneusement.

- Une fois les ingrédients cuits, verser le tout sur les assiettes de nouilles de riz et servir chaud avec la sauce.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/