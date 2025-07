Les Vietnamiens font carton plein aux Championnats d'échecs de l’ASEAN+

Photo : FVE/CVN

Du 2 au 8 juillet, à l’hôtel Berjaya Penang de Penang, les joueurs vietnamiens ont remporté des médailles d’or dans presque toutes les catégories d’échecs standard.

Ils ont dominé 15 des 16 poules de l’épreuve par équipes et 13 des 16 épreuves individuelles.

Parmi les champions figuraient Vo Quang Minh (Open U6) ; Nguyên Xuân Thao Hân (Filles U6), Nguyên Hà Thi Hai (Open U16), Dang Lê Xuân Hiên (Filles U16), Dang Anh Minh (Open U18) et Nguyên Binh Vy (Filles U18) et Tu Hoàng Thông (U50).

Photo : FVE/CVN

Les joueurs s’affronteront en blitz et en rapide les 9 et 10 juillet, et les maîtres vietnamiens devraient réitérer leurs excellentes performances dans les deux disciplines.

Plus de 300 compétiteurs venus de 18 pays et régions ont pris part aux épreuves. Parmi eux se trouvaient des puissances mondiales des échecs telles que la Chine, l’Inde, Macao (Chine), la Malaisie et le Vietnam.

VNA/CVN