Top départ du festival Coachella avec Sabrina Carpenter et Justin Bieber

Des milliers de festivaliers se rassemblent vendredi 10 avril dans le désert californien pour le lancement de l'emblématique festival Coachella, avec Justin Bieber, Sabrina Carpenter et Karol G en tête d'une programmation cinq étoiles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette édition 2026 verra jeunes talents et artistes confirmés défiler sur les nombreuses scènes du festival pendant deux weekends d'affilée.

L'Américaine Sabrina Carpenter montera sur scène dès vendredi, la popstar promettant dans une interview à Perfect magazine le "show le plus ambitieux" de sa carrière.

Des jeunes talents comme Teddy Swims et Katseye joueront la même journée que la chanteuse des tubes "Manchild" et "Espresso", avant un concert du DJ italo-américain Anyma qui s'annonce riche visuellement.

L'attente est tout aussi grande autour de Justin Bieber, qui jouera à Indio samedi 11 avril. Des vidéos de fans ont déjà circulé cette semaine montrant le Canadien de 32 ans lors de répétitions.

À ses côtés, un beau mélange des genres avec le rock du groupe The Strokes, la pop de la jeune Addison Rae ou encore la techno du Français David Guetta.

Iguane et princesse du reggaeton

La cerise sur le gâteau tombera dimanche avec la figure du reggaeton Karol G, première artiste latino en tête d'affiche du festival.

La lauréate de huit Latin Grammy Awards a fait ses débuts à Coachella en 2022 en rendant hommage à des icônes de la musique latino-américaine, comme Selena, Celia Cruz et Daddy Yankee.

Cette année, la chanteuse colombienne devrait adopter les codes d'une "showgirl des Caraïbes" pour le spectacle de son dernier album Tropicoqueta. Dans un autre registre, Iggy Pop, 78 ans, surnommé l'"iguane", se déhanchera torse nu sur scène quand Major Lazer fera danser le parterre.

Le festival se terminera cette année par une projection sous les étoiles du premier épisode de la troisième saison d'Euphoria, la série HBO qui fait son retour à la télévision après une pause de quatre ans. Coachella sera aussi diffusé en direct sur YouTube.

AFP/VNA/CVN



