Le parc d'attraction Spirou s'ouvre à l'univers du manga Naruto

Le parc à thème "Spirou Provence", à côté d'Avignon, dévoile samedi 4 avril une nouvelle zone d'attractions consacrée au manga culte Naruto , une première hors du Japon et une tentative de rajeunir son public.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les responsables du parc ont obtenu les droits d'exploitation de ce phénomène nippon, leur permettant de reproduire un village japonais où sont convoqués les codes de l'univers rétro-futuriste du ninja le plus célèbre de l'univers du manga.

"On est totalement piqués à la culture manga et Naruto c'est l'un des piliers dans ce domaine (...) Je suis vraiment ému de venir en France pour découvrir cet univers. Cocorico!", s'enthousiasme Abdelkader El Migri, 35 ans, résidant au pays du soleil levant et invité à découvrir le site en avant-première avec d'autres créateurs de contenus.

Après avoir passé d’imposantes portes en bois, les visiteurs peuvent choisir entre des montagnes russes sur le thème d’un renard mythologique à sept queues, monter dans des nacelles vissées sur des bras robotiques ou encore s’initier aux techniques de combat dans un parc d’entraînement.

Les allées sont ponctuées de reproduction des personnages du manga. Un stand de ramens surmonté de lampions vient compléter le décor dominé au loin par le Mont Ventoux.

"Ça prouve qu'on est quand même reconnus par nos pairs japonais", explique tout sourire Patricia Rochette, fan venue de Paris en complet look cosplay : lentilles bleues et cheveux ébouriffés jaune canari à l'image du héros principal de la série.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les mangas ont conquis les pays occidentaux, dont la France où ils sont un poids-lourd du marché de la BD.

"L'ADN du parc Spirou c'est la bande dessinée franco-belge mais il y a un phénomène énormissime qui est le manga donc c’était naturel pour nous de prendre cette voie", explique Hervé Lux, directeur du site, au milieu des peluches et autres produits dérivés du magasin de souvenirs.

"Des grands-parents vont faire découvrir Gaston Lagaffe, les Daltons, le Marsupilami à leurs enfants. Comme des jeunes de 30 ans, qui sont aussi parents et qui sont des fans de Naruto, (feront découvrir) le manga. Ca nous permet de prolonger l'histoire", ajoute-t-il.

Publié pour la première fois en 1999, Naruto est adapté en série animée en 2002. La franchise aurait rapporté depuis entre 10 et 20 milliards de dollars dans le monde. En France notamment, plus de 35 millions d’exemplaires ont été vendus.

Le parc Spirou, acteur modeste du secteur en France, espère augmenter sa fréquentation de 15% avec l’ouverture de cette nouvelle section pour atteindre les 370.000 visiteurs annuels.

AFP/VNA/CVN