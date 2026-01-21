Face au mur du rachat de Warner Bros, la croissance de Netflix ne suffit plus à convaincre

Netflix, qui tente un coûteux rachat de Warner Bros Discovery (WBD), peine encore à convaincre les investisseurs malgré sa croissance ininterrompue, encore confirmée mardi 20 janvier par ses résultats annuels.

>> Netflix ouvre ses premiers parcs à thème aux États-Unis

>> Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars

>> Paramount Skydance fait une contre-offre sur Warner Bros Discovery, valorisé 108 milliards de dollars

Photo : AFP/VNA/CVN

Le titre, qui avait déjà perdu près de 30% en trois mois, a encaissé une nouvelle chute après la publication des résultats du quatrième trimestre 2025. Il perdait plus de 4,5% dans les échanges électroniques après la clôture à Wall Street vers 23h00 GMT.

Le géant du divertissement en ligne a certes enregistré un chiffre d'affaires record de 45,2 milliards de dollars en 2025. Pour la première fois, il dépasse la barre des 12 milliards au dernier trimestre, en hausse de près de 18% sur un an, et prévoit de retrouver un bénéfice de plus de 3 milliards au prochain trimestre.

Dans le même temps, Netflix est lancé depuis début décembre dans une offre de rachat du studio de cinéma Warner Bros et de l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max) pour 82,7 milliards de dollars dette comprise.

"Nous travaillons très dur pour finaliser l'acquisition des studios Warner Bros et de HBO, que nous considérons comme un accélérateur stratégique", a déclaré Ted Sarandos, codirecteur général, lors de la conférence aux analystes.

Netflix a révisé mardi 20 janvier les termes de son offre afin qu'elle soit intégralement formulée en numéraire (cash), disant vouloir offrir aux actionnaires de WBD davantage de certitude.

Cette révision devrait permettre un vote des actionnaires sur l'accord, soutenu par le conseil d'administration de WBD, d'ici avril de cette année.

En face, Paramount Skydance maintient son offre de rachat non sollicitée sur la société mère de CNN. Il a déposé une plainte contre WBD pour l'obliger à fournir plus d'informations aux actionnaires dans l'espoir de favoriser son offre.

Poursuivant la diversification amorcée du groupe dans le sport et les jeux vidéo, Ted Sarandos a aussi annoncé l'arrivée de la retransmission en direct d'événements sportifs en dehors des États-Unis, en commençant par le World Baseball Classic au Japon, et le lancement, la semaine prochaine, de podcasts en vidéo.

"Nous menons tout cela de front tout en maintenant une croissance saine et durable", a-t-il tenté de rassurer, alors que les résultats sont loin de l'objectif de doubler le chiffre d'affaires qui apparaissait dans un mémo interne dévoilé l'an dernier par le Wall Street Journal.

"Nous avons dépassé la barre des 325 millions d'abonnés lors du trimestre", vante encore le groupe, qui avait pourtant renoncé l'an dernier à la publication systématique du chiffre exact des souscriptions.

À la place, Netflix privilégie les mesures de rétention des abonnés sur la plateforme, saluant une "augmentation du temps de visionnage de 2% sur un an", portée par les productions maison.

Priorité à la publicité ?

Le groupe souligne ainsi sa progression naissante dans les revenus publicitaires, multipliés par "plus que 2,5 fois à plus d'1,5 milliard de dollars".

"La publicité va devenir une priorité plus importante pour Netflix", estime Ross Benes, analyste chez Emarketer.

Mais malgré ses signaux, "les marchés n'ont jusqu'à maintenant pas répondu favorablement à l'acquisition" de Warner Bros et HBO, note-t-il.

Netflix a "toujours été confronté à la concurrence de n'importe quelle plateforme de contenu qui capte l'attention des consommateurs", dont YouTube et les réseaux sociaux, et par conséquent "ils devront continuer à investir pour rester au niveau", estime pour sa part John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Sur ce terrain, "je pense qu'ils sont en train de se tailler une niche intéressante", approuve-t-il, jugeant pertinent d'augmenter la bibliothèque de contenus immense de Warner Bros.

Au dernier trimestre, Netflix a enregistré un bénéfice net de 2,41 milliards de dollars, soit 0,56 dollar par action, indicateur très suivi par les marchés. Et prévoit d'atteindre 3,2 milliards au premier trimestre 2026 (0,76 dollar par action).

AFP/VNA/CVN