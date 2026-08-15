Le PCV renforce sa coopération avec les forces politiques brésiliennes

En visite de travail au Brésil les 13 et 14 août, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Lê Hông Quang, membre du Comité central et vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures du PCV, a multiplié les rencontres avec partis politiques, parlementaires et organisations d’amitié. Objectif : approfondir les relations bilatérales et donner un nouvel élan au partenariat stratégique établi entre les deux pays en novembre 2024.

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Photo : VNA/CVN

Une délégation du PCV, conduite par Lê Hông Quang, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures, a effectué les 13 et 14 août une visite de travail au Brésil dans le but de renforcer les relations entre les deux pays et d’élargir la coopération entre les forces politiques vietnamiennes et brésiliennes.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par l’approfondissement des relations Vietnam - Brésil depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique en novembre 2024, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines.

Lors d’une séance de travail avec le Parti communiste du Brésil (PCdoB), la délégation vietnamienne a été reçue par Marcelino Granja Mendes, secrétaire du Comité central et responsable des finances du parti, ainsi que par Neide Freitas, également membre du secrétariat.

Les deux parties ont évoqué les liens historiques de solidarité qui unissent leurs peuples et rappelé le soutien apporté par le PCdoB et le peuple brésilien au Vietnam durant sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, puis au cours de son processus de développement. Les dirigeants du PCdoB ont souligné que l’expérience vietnamienne en matière de libération nationale, de rénovation économique et de développement constituait une source d’inspiration importante pour les mouvements progressistes au Brésil.

À l’approche des élections prévues en octobre prochain, les responsables du PCdoB ont également présenté leurs priorités politiques et mis en avant le potentiel de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Participant à la coalition gouvernementale au pouvoir, le PCdoB joue actuellement un rôle majeur au sein du ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, secteur qu’il considère comme un pilier essentiel du développement et un domaine prometteur pour la coopération avec le Vietnam.

La délégation vietnamienne a également rencontré les dirigeants du Parti des travailleurs (PT), formation politique du président Luiz Inácio Lula da Silva et force centrale de la coalition gouvernementale. Les responsables du PT ont affirmé que les relations entre le Brésil et le Vietnam, fondées sur une amitié traditionnelle, bénéficiaient aujourd’hui d’opportunités inédites, notamment après la visite du président Lula da Silva au Vietnam en mars 2025.

Le PT a salué les réalisations du Vietnam dans la lutte pour l’indépendance, la politique de Renouveau et la construction nationale, estimant que l’expérience vietnamienne constituait une référence précieuse. De son côté, Lê Hông Quang a présenté les principaux résultats obtenus par le Vietnam dans son développement économique et social et a félicité le gouvernement du président Lula da Silva pour ses avancées en matière de croissance, de réduction de la pauvreté, de protection sociale, de préservation de l’environnement et de renforcement du rôle du Brésil sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation en Amérique latine et sur plusieurs questions internationales d’intérêt commun, réaffirmant l’importance du multilatéralisme, de la solidarité et de la coopération entre les pays en développement.

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec le Groupe parlementaire d’amitié Brésil - Vietnam, présidé par Márcio Honaiser. Les participants ont souligné les progrès constants enregistrés dans les relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1989. Selon eux, le partenariat stratégique offre désormais un cadre favorable pour approfondir une coopération plus concrète et plus efficace.

La partie brésilienne a mis en avant le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est, le considérant comme un partenaire important pour renforcer les liens du Brésil avec l’ASEAN. Elle a également exprimé sa volonté de servir de passerelle pour favoriser les relations entre le Vietnam, le Marché commun du Sud (Mercosur) et les pays de la région. Les deux parties ont estimé que les économies vietnamienne et brésilienne étaient largement complémentaires et disposaient encore d’un important potentiel de coopération.

Les échanges ont accordé une place importante aux questions économiques. La délégation vietnamienne a appelé le Parlement brésilien à soutenir l’amélioration du cadre juridique afin de faciliter les investissements et les activités commerciales des entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture de haute technologie, de la transformation industrielle, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, des sciences et technologies, de la logistique et de la formation des ressources humaines.

Les deux parties sont convenues de poursuivre les efforts visant à renforcer les relations entre le Vietnam et le Mercosur, à encourager les échanges de délégations d’entreprises et à organiser davantage de forums de promotion du commerce et de l’investissement.

Lors d’une rencontre avec l’Association d’amitié Brésil - Vietnam, les deux parties ont enfin souligné le rôle essentiel de la diplomatie populaire dans le rapprochement des deux pays. Elles ont convenu de multiplier les activités d’échanges entre les organisations sociales afin de consolider l’amitié traditionnelle et de contribuer à l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam - Brésil.

Cette visite a ainsi permis de réaffirmer la volonté commune des deux pays de renforcer leurs liens politiques, parlementaires, économiques et humains, dans un contexte où le partenariat stratégique Vietnam - Brésil entre dans une nouvelle phase de développement.

VNA/CVN