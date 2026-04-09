Vietnam et Brésil renforcent leur coopération en matière de science et de technologie

Le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam constitue une passerelle pour l’accès du Brésil au marché de l’ASEAN et à la région Asie-Pacifique.

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Photo : ADB/CVN

Le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Brésil continue de se développer de manière positive et globale dans de nombreux secteurs. C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, lors d’une séance de travail avec le Professeur Olival Freire Junior, président du Conseil national pour le développement scientifique et technologique du Brésil (CNPq).

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 7,76 milliards de dollars en 2025, avec pour objectif d’atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2030. Le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam constitue une passerelle pour l’accès du Brésil au marché de l’ASEAN et à la région Asie-Pacifique.

L’ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné que le Vietnam considère la science, la technologie et l’innovation comme des moteurs essentiels de sa croissance durable. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Brésil dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables et les technologies environnementales. Le diplomate a également proposé d’élargir la coopération bilatérale aux technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle (IA), les technologies quantiques et l’industrie des semi-conducteurs.

À cette fin, il a suggéré de renforcer les liens entre le CNPq et les principaux centres de recherche vietnamiens, tels que l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, ainsi que les universités nationales de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, le Professeur Olival Freire Junior a souligné le vaste potentiel de coopération entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises des deux pays. Il a encouragé le Vietnam à élargir sa coopération avec les entreprises brésiliennes dans les domaines de la recherche, de la technologie et de l’innovation. Le Brésil a notamment exprimé une haute appréciation des perspectives de collaboration dans des secteurs tels que l’agriculture de haute technologie, la production d’éthanol (biocarburant issu de la canne à sucre), l’électronique et l’industrie des semi-conducteurs.

Le président du CNPq a par ailleurs affirmé que son organisation était prête à envoyer des délégations d’experts scientifiques au Vietnam afin de promouvoir une coopération plus concrète et efficace.

VNA/CVN