Le Vietnam et le Brésil plaident pour des liens renforcés

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, a reçu lundi 1 er septembre à Hanoi le membre de la commission des relations internationales du Parti communiste brésilien (PCdoB) et secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil -Vietnam, Pedro Oliveira, en voyage au Vietnam pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

>> Le Vietnam à la Fête rouge du Parti communiste du Brésil

>> Les relations Vietnam - Brésil sont bonnes à tous égards

>> Le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam : resserrer les liens avec le Brésil



Photo : The World and Vietnam Report/CVN

Il a transmis les salutations des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens aux dirigeants du PCdoB, exprimant leur gratitude pour le soutien du PCdoB et du peuple brésiliens à la lutte passée du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi qu’à son œuvre de rénovation et d’édification nationale.

Le vice-ministre Ngô Lê Van a souligné que la participation du PCdoB aux célébrations était une source d’encouragement pour le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien.

Présentant les objectifs stratégiques du Vietnam pour 2030 et 2045, il a informé son hôte des efforts visant à rationaliser l’appareil d’État, à viser une croissance économique de 8% cette année et une croissance à deux chiffres les années suivantes, tout en garantissant un développement durable et inclusif.

Le responsable a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations internationales.

Concernant les relations bilatérales, le vice-ministre Ngô Lê Van s’est réjoui de l’évolution positive des relations entre les deux partis et les deux pays. Il a appelé à un renforcement des échanges théoriques et d’informations sur la situation dans chaque pays et région, à une coordination accrue lors des forums multilatéraux des partis et à des contributions concrètes à la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat stratégique.

Il a mis en avant les domaines de coopération potentiels, notamment la science et la technologie, l’innovation, le développement durable et la réponse au changement climatique, tout en exhortant à poursuivre les efforts pour lancer des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur).

Pedro Oliveira a souligné l’importance de la victoire du Vietnam pour l’indépendance en 1945 pour les mouvements de libération nationale en Asie et en Amérique latine. Il a déclaré que c’était un grand honneur pour le PCdoB de se joindre au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour célébrer cet anniversaire important.

Il a transmis les salutations du président du PCdoB au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et aux autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, tout en saluant les progrès bilatéraux, notamment la visite du président du PCdoB au Vietnam en novembre 2023.

Le responsable a affirmé son accord avec les propositions du Parti communiste du Vietnam et s’est engagé à ce que le PCdoB et lui-même continuent d’œuvrer pour promouvoir des relations plus solides et plus substantielles entre les deux partis et les deux pays.

Pedro Oliveira a également exprimé son soutien et son engagement à faire progresser les négociations sur l’accord de libre-échange Vietnam - Mercosur dans les temps à venir.

VNA/CVN