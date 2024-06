Le ministre des Affaires étrangères qualifie de succès la visite du PM Pham Minh Chinh en Chine

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a fait le déplacement pour assister à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Dalian et effectuer une visite de travail en Chine du 24 au 27 juin.

S'adressant à la presse, Bùi Thanh Son a souligné l'importance de ce voyage dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam telle que définie lors du XIIIe Congrès national du Parti et de la Directive 25 sur l'élévation de la diplomatie multilatérale émise par le Secrétariat du Comité central du Parti. Cela a également permis de concrétiser les perceptions communes de haut niveau atteintes par les dirigeants vietnamiens et chinois dans l'esprit d'un partenariat de coopération stratégique intégral et de la construction d'une communauté de destin Vietnam-Chine qui revêt une importance stratégique.

Il a souligné que le Premier ministre Pham Minh Chinh, en tant que l'un des deux seuls chefs d'État/gouvernement invités, a joué un rôle clé lors de la réunion du FEM. Lui et la délégation vietnamienne ont délivré des messages percutants et participé aux discussions et réunions avec divers partenaires.

Le discours d'ouverture du Premier ministre a trouvé un écho auprès d'un public de 1.700 invités venus de 80 pays. Il a partagé l'histoire inspirante du Vietnam en matière de Dôi Moi (Renouveau), d'intégration et de développement, renforçant ainsi le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Prônant la coopération mondiale pour instaurer la confiance, donner la priorité au dialogue et adopter de nouvelles approches, il a souligné l'importance de promouvoir la science et l'innovation pour créer de nouveaux moteurs de croissance, appelant à la collaboration dans les cadres politiques, l'utilisation des ressources et le développement futur de la main-d'œuvre.

À travers des discussions ouvertes, sincères et perspicaces avec des partenaires et des entreprises, le Premier ministre a présenté l'engagement du Vietnam en faveur de l'innovation et d'un environnement favorable aux affaires. Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, a salué l'économie dynamique du Vietnam, qui, selon lui, est un leader en matière de croissance régionale.

Lors des entretiens et des réunions avec les dirigeants chinois, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré l'importance du renforcement et du développement de la coopération amicale avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement du Vietnam, de diversification et de multilatéralisation des liens extérieurs.

Les dirigeants hôtes ont partagé ce sentiment, affirmant qu'ils attachaient de l'importance aux relations avec le Vietnam, les considérant comme une priorité dans la politique diplomatique intégrale de la Chine avec le voisinage.

Les deux parties ont convenu d'orientations et de mesures spécifiques pour intensifier la coopération, tout en travaillant sans relâche à solidifier la base sociale solide des relations bilatérales, en respectant les accords et les perceptions communes de haut niveau, en adhérant au droit international et en résolvant efficacement et correctement les différends pour éviter qu'ils n'affectent les relations bilatérales globales et contribuer à la paix et à la stabilité mondiales et régionales, a conclu le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

VNA/CVN