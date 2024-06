Les dirigeants du PCV félicitent les 73 ans de la fondation du Parti du peuple cambodgien

Photo : VNA/CVN

Selon le message, au cours des 73 dernières années, le PPC avait conduit le peuple cambodgien pour surmonter de nombreuses difficultés et défis et remporter de glorieuses victoires dans la lutte pour l'indépendance nationale, a fait sortir le peuple et le pays cambodgiens du génocide, a fermement défendu les acquis de la révolution, a édifié le Cambodge prospère et amélioré constamment sa position sur la scène internationale.

Ces réalisations du Cambodge font la joie commune des deux Partis, des deux États et des deux peuples, a écrit le Comité central du PCV dans son message.

Le Parti et le peuple vietnamiens félicitent de grandes et importantes réalisations obtenues par le Parti et peuple cambodgiens ces dernières années. Le Parti et le peuple vietnamiens ont la conviction que le Parti et le peuple cambodgiens continuent de réaliser de nombreuses nouvelles et plus grandes réalisations dans la mise en œuvre du Programme du Parti pour la période 2018-2023 et de la Stratégie de développement du Quadrilatère du gouvernement, faisant du Cambodge un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2050, le peuple cambodgien connaissant une vie prospère et heureuse.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours l’importance au développement des relations bilatérales et feront de leur mieux avec le Cambodge pour protéger, préserver, cultiver les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, pour la prospérité de chacun, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région comme dans le monde, a poursuivi le Comité central du PCV.

Le même jour, le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong a envoyé de fleurs pour féliciter le président du PPC, président du Sénat cambodgien Samdech Techo Hun Sen et le président d’honneur du PPC, Heng Samrin. D’autres dirigeants vietnamiens ont fait de même auprès de leurs homologues cambodgiens.

VNA/CVN