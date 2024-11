Le PCV et le Parti populaire révolutionnaire lao tiennent leur 11e séminaire théorique

Le 11 e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) s’est tenu jeudi 28 novembre dans la province lao de Luang Prabang sur le thème "Développer une économie indépendante et autonome - Expériences du Vietnam et du Laos".

Le 11e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) a été coprésidé par le membre du Politburo et président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil théorique central Nguyên Xuân Thang et le membre du Politburo et vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoun.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Xuân Thang a partagé les réalisations fondamentales obtenues par le Vietnam après près de 40 ans de rénovation et les leçons apprises dans la construction d’une économie indépendante et autonome, ainsi que les principes et stratégies sur le développement d’une économie de marché à orientation socialiste au Vietnam.

Il a ensuite proposé plusieurs sujets de discussion approfondie, notamment la construction et le perfectionnement des institutions pour favoriser le développement d’une économie indépendante et autonome, en assurant un développement harmonieux des trois piliers que sont l’économie, la société et l’environnement.

D’autres thèmes ont été abordés, notamment la combinaison de la force nationale avec celle de l’époque, le développement des ressources humaines et le renforcement du rôle des entreprises publiques et privées. Les sujets de discussion ont été complétés par une approche efficace de la relation dialectique entre l’indépendance, l’autonomie et l’intégration internationale.

Nguyên Xuân Thang a également informé des nouvelles décisions drastiques prises par le PCV pour se préparer à une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale.

Kikeo Khaykhamphithoun a affirmé que la voie fondamentale du développement du PPRL est de renforcer résolument l’indépendance, l’autonomie et la résilience. Il a souligné les principales réalisations obtenues par le Laos ces dernières années et a décrit plusieurs tâches essentielles pour les temps à venir afin de construire une économie indépendante et autonome.

Les délégués ont convenu que la construction et le développement d’une économie indépendante et autonome sont essentiels pour chaque pays, en particulier dans le contexte actuel.

Reconnaissant que le processus de développement de telles économies au Vietnam et au Laos implique des aspects étendus et complexes, et nécessite une analyse claire et une perspective objective alignée sur le contexte de développement de chaque pays, les deux parties ont convenu de continuer à mener des discussions approfondies sur les aspects théoriques et pratiques des questions décrites afin de maximiser l’efficacité du séminaire.

À cette occasion, le responsable vietnamien a reçu les principaux responsables de la province de Luang Prabang, au cours desquels il a partagé les expériences du Vietnam ainsi que plusieurs orientations pour promouvoir le potentiel et les atouts de la province pour servir le développement socio-économique local dans le nouveau contexte.

