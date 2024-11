VNA et KPL boostent leur coopération au service de l'information bilatérale

Lors de la réunion, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a félicité la KPL pour la réussite de sa mission de couverture de l'année 2024, marquée par la présidence lao de l’ASEAN. Ces efforts, a-t-elle souligné, ont contribué à renforcer l’image et la position du Laos sur la scène régionale.

Photo : VNA/CVN

Vannasin Simmavong, de son côté, a exprimé son appréciation pour le travail exemplaire des correspondants résidents de la VNA à Vientiane, qualifiant leur rôle de pont essentiel dans la promotion des relations entre les deux pays. Il a également salué leur coopération étroite avec les collègues de la KPL.

Les deux agences ont convenu d’intensifier leur collaboration professionnelle, notamment en matière de partage d’informations, afin d’élargir leur couverture dans des domaines clés tels que la politique, la diplomatie, l’économie, la culture et la société. Cet échange vise à renforcer davantage l’amitié particulière, la solidarité et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Le bureau de Vientiane de la VNA a été chargé de collaborer avec ses homologues du KPL pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action détaillé.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de célébrations historiques, les deux agences coordonneront leurs efforts pour le 50e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975), le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930), le 50e anniversaire de la libération du Sud du Vietnam et de la réunification nationale (30 avril 1975), le 80e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945).

Les deux parties ont également évoqué la création d’une série d’actualités spéciales pour marquer le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la VNA (15 septembre 1945).

Sur le plan technique, la VNA et la KPL se sont engagées à partager leurs connaissances en matière de gouvernance et de modèles opérationnels à l’ère numérique. Des discussions en ligne et des échanges de personnel sont prévus pour optimiser les systèmes techniques de la KPL, tandis que la VNA a offert à la KPL des équipements et des ordinateurs pour soutenir la production d’informations de qualité.

Photo : VNA/CVN

Les deux agences ont réaffirmé leur engagement à soutenir mutuellement les forums internationaux du journalisme, tels que l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA). Elles envisagent également d’intégrer des activités de coopération médiatique dans les programmes bilatéraux du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

À l'issue de l’entretien, la directrice générale de la VNA, a offert à KPL des équipements techniques et des ordinateurs pour soutenir la production d'informations et améliorer la qualité de l'image. Les deux directeurs généraux ont également signé un mémorandum de coopération pour consolider leur partenariat dans les années à venir.

VNA/CVN