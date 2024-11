La vice-présidente de l'AN Nguyên Thi Thanh reçoit l'ambassadrice du Laos au Vietnam

La vice-présidente de l'AN Nguyên Thi Thanh, qui a reçu dans la soirée du 25 novembre à Hanoï l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a affirmé que le Vietnam appréciait toujours l'aide et les précieuses contributions de générations de dirigeants et du peuple du Laos qui ont constamment entretenu la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.

Exprimant sa joie des bons résultats de la coopération entre les deux Partis et les deux pays en général et de la récente réunion entre le Politburo des deux pays en particulier, la vice-présidente de l’AN, Nguyên Thi Thanh, a estimé que l'ambassadrice Khamphao Ernthavanh continuerait à être un pont pour promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos ainsi que le Groupe des parlementaires d'amitié des deux pays.

Elle a également déclaré que dans les temps à venir, le Groupe des parlementaires d'amitié des deux pays favoriserait les rencontres, les contacts et l'échange de questions d'intérêt commun et de mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays, participerait activement aux activités d'échange culturel et aux événements importants organisés au Vietnam et au Laos.

Exprimant son impression pour le fort développement du Vietnam au cours des dernières années, l'ambassadrice Khamphao Ernthavanh a espéré que la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale continuerait de se renforcer.

Elle a estimé que le Vietnam parviendrait à mettre en œuvre avec succès les objectifs énoncés dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, affirmant qu’elle s'efforcerait toujours de faire de son mieux pour contribuer aux relations de plus en plus fortes entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.

