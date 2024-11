Le Vietnam chérit et priorise les relations avec Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a exprimé sa confiance que la visite de deux jours du roi du Cambodge renforcera considérablement la coopération bilatérale pour le développement et la prospérité de leur peuple ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le progrès dans la région et dans le monde.

Il a souligné l’estime et la gratitude profonde du Vietnam envers feu le roi-père, la reine-mère, au roi du Cambodge et les générations de dirigeants et d’habitants cambodgiens, le président Luong Cuong pour leurs bons sentiments et leur soutien précieux à la lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale et à son œuvre d’édification, de défense et de développement nationaux.

Le monarque a salué les réalisations remarquables du Vietnam au cours de près de quatre décennies de rénovation ainsi que ses relations internationales étendues et ses partenariats stratégiques globaux avec de nombreux pays à travers le monde. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuerait à remporter de grands succès dans les temps à venir.

Exprimant sa sincère gratitude, le roi Norodom Sihamoni a déclaré que le peuple cambodgien se souviendrait à jamais du soutien du Vietnam au Cambodge pour renverser le régime génocidaire et pour son œuvre d’édification et de développement nationaux.

Il a souligné qu’il travaillerait, avec le président du Sénat Hun Sen, la présidente de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et le Premier ministre Hun Manet, à renforcer davantage l’amitié traditionnelle et la fraternité étroite des deux pays, cultivées par son père, feu le roi-père Norodom Sihanouk, et les dirigeants cambodgiens et vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong et le roi Norodom Sihamoni ont exprimé leur satisfaction quant à la trajectoire positive des relations bilatérales jusqu’à présent, notant que l’amitié traditionnelle, la solidarité et le soutien mutuel, forgés par les innombrables efforts et sacrifices de nombreuses générations précédentes, constituent un bien inestimable qui doit être préservé pour les générations futures.

Les deux dirigeants ont convenu de faire progresser leurs relations dans tous les domaines, en particulier en éduquant les jeunes générations sur le lien bilatéral, la solidarité et les sacrifices ; et en promouvant davantage l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.

Le président Luong Cuong a proposé au roi Norodom Sihamoni de continuer à se joindre aux dirigeants cambodgiens pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, en accordant la citoyenneté à ceux qui y ont droit et en facilitant leur résidence stable et légale, leur intégration et leurs moyens de subsistance afin qu’ils puissent servir de pont d’amitié entre les deux pays.

À l’issue de l’entrevue, le chef de l’État a adressé ses chaleureuses salutations à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk, exprimant son espoir que la reine-mère et le roi Norodom Sihamoni effectueraient un voyage de loisirs au Vietnam à un moment opportun. Le roi Norodom Sihamoni a à son tour exprimé son souhait d’accueillir prochainement le président Luong Cuong au Cambodge.

VNA/CVN