Le partenariat FPT - Mila contribue à stimuler le développement de l'IA au Vietnam

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a assisté, le 13 août à Hanoï, à la cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique pour la prochaine phase entre le groupe FPT et Mila – l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Canada).

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Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Lors de l'événement, le vice-Premier ministre a salué et félicité les deux parties pour les résultats obtenus dans leur coopération ainsi que pour leurs projets de recherche à venir.

Il a souligné que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique identifie la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants du développement national. Avec l'entrée en vigueur de la loi vietnamienne sur l'intelligence artificielle le 1er mars 2026, le pays rejoint le groupe des pionniers – aux côtés de l'Union européenne et de la République de Corée – ayant adopté une législation spécifique établissant un cadre juridique complet pour l'IA afin de maîtriser les risques et de promouvoir l'innovation.

La Résolution n°19-NQ/TW souligne également la nécessité de renouveler le modèle de développement et de promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, l'IA figurant au premier rang des priorités.

Pour concrétiser ces orientations, le gouvernement et le Premier ministre ont adopté une série de politiques et de mécanismes stratégiques liés à l'IA, notamment le décret n°142/2026/ND-CP détaillant certaines dispositions et mesures d'application de la loi sur l'IA et un programme national de développement des ressources humaines dans ce domaine jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2035. Le gouvernement a également chargé le ministère des Sciences et des Technologies d'élaborer une stratégie nationale sur l'IA, qui sera soumise prochainement au Premier ministre.

Le gouvernement considère les citoyens et les entreprises comme le centre, les acteurs et les bénéficiaires ultimes de tous les programmes et stratégies de développement de l'IA, afin que les avancées technologiques servent la population et renforcent la compétitivité de l'économie.

Le Vietnam considère la coopération internationale comme l'un des piliers essentiels pour connecter les connaissances, mobiliser les ressources mondiales et œuvrer avec ses partenaires internationaux à la construction d'un écosystème mondial de l'IA humain et durable.

Dans ce contexte, le partenariat FPT-Mila s'inscrit dans les orientations du Vietnam en matière de développement de l'IA, contribuant à apporter des solutions concrètes aux grands défis du pays tout en créant une réelle valeur ajoutée pour la communauté. Il aidera également le Vietnam à participer activement à la chaîne de valeur et à contribuer à façonner les normes mondiales de gouvernance de l'IA.

Le vice-Premier ministre a appelé FPT et Mila à faire des résultats concrets le critère ultime de leur coopération, en passant d'une recherche pure à des résultats mesurables, allant des technologies fondamentales et des inventions aux solutions commercialisées. Il a également exhorté les deux parties à privilégier le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine de l'IA, à permettre aux jeunes scientifiques et talents vietnamiens de participer à des projets et programmes de recherche mondiaux et de contribuer directement à résoudre les grands défis du pays.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Insistant sur la nécessité de développer une IA sûre, fiable et responsable, il a déclaré que la transparence, la sécurité des données et la sûreté des systèmes doivent être considérées comme des prérequis dès la phase de conception, tout en encourageant les deux parties à contribuer à l'élaboration de cadres de gouvernance et de normes en matière d'IA conformes aux pratiques internationales et adaptés à la réalité du Vietnam.

Le vice-Premier ministre a en outre appelé au renforcement des liens entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises, en concentrant les ressources sur des enjeux clés dans l'industrie manufacturière, la santé, l'éducation et les infrastructures numériques.

Le directeur général de FPT, Nguyên Van Khoa, s'est engagé à traduire les orientations du vice-Premier ministre en programmes d'action concrets, à faire des résultats pratiques le critère ultime, à promouvoir une IA sûre, fiable et responsable, à soutenir les jeunes scientifiques et talents vietnamiens et à développer un écosystème de coopération à fort effet d'entraînement.

Il a exprimé sa conviction que la coopération entre FPT et Mila, ainsi que les relations plus larges entre le Vietnam et le Canada, continueraient de se développer et d'apporter des avantages concrets aux deux pays.

VNA/CVN